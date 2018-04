Hearthstone | alla scoperta di Caccia ai Mostri - articolo

eurogamer

: Blizzard rende finalmente disponibile Caccia ai Mostri, la nuova Spedizione di #Hearthstone. E io vi anticipo com'è… - Agonista : Blizzard rende finalmente disponibile Caccia ai Mostri, la nuova Spedizione di #Hearthstone. E io vi anticipo com'è… - Eurogamer_it : Blizzard rende finalmente disponibile Caccia ai Mostri, la nuova Spedizione di #Hearthstone. E noi vi diciamo com'è. - BloorITA : Team Qlo pronto alla sfida! #bloor95 #streamer #twitch #hearthstone #qlo @ Fonderia Napoleonica… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Qualcosa di oscuro si annida a Boscotetro, ha detto Blizzard presentando la nuova Spedizione di, il suo famoso gioco di carte digitali. Ed essendo appassionato sin dalpha di questo titolo, capace di farmi abbandonare World of Warcraft (il tempo è sempre quello, purtroppo) e di risucchiare lo stesso quantitativo di tempo col quale avrei probabilmente conseguito due lauree, non potevo che andare a curiosare.Ecco perché non appena ho saputo che gli sviluppatori di Blizzard sarebbero passati per Milano, sono salito in moto e sono andatoFonderia Napoleonica per farmi raccontare la nuova spedizione che, dice sempre Blizzard, prenderà i più astuti e coraggiosi eroi di Gilneas e li manderà in missione in una foresta infestata per andare adie di streghe.Scontro tra, che in Inglese fa Monster Hunt, con buona pace di Capcom, è il nome della nuova ...