Governo | Boccia | Fico ha fatto ottimo lavoro

Roma, 26 apr. (AdnKronos) – "Nessuno minaccia nessuno, nessuno ha paura del voto, semplicemente occorre discutere del merito delle cose e io mi auguro che nel Pd anche Renzi possa darci una mano a trovare una soluzione". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, su Tiscali.it.

Governo : Uggè a Boccia - ministero Mare illogico : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Non sono in grado di sapere se la proposta del presidente di Confindustria tendente a creare il ministero del Mare sia una Bocciatura della scelta del ministro Delrio che invece punta a connettere l’Italia, certo è che ha i connotati di un’idea illogica”. è la risposta del vicepresidente di Conftrasporto e Confcommercio Paolo Uggè alla richiesta di istituire un ministero del Mare, ...

Boccia : prossimo Governo istituisca ministero per il Mare : ... 'Confindustria auspica che il prossimo governo voglia istituire un ministero per il Mare che sappia e possa dare impulso e sviluppo a una delle componenti più brillanti della nostra economia, in ...

Governo - Boccia : “Strategia Pd con M5s è folle e davvero poco intelligente. È roba psicologica” : “Pd non vuole aprire al M5s? Non so se vi è mai capitato di vedere una strategia così folle e così davvero poco intelligente”. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il deputato Pd della minoranza, Francesco Boccia, ribadisce le sue taglienti critiche al gruppo dirigente renziano, già espresse nella giornata di ieri. E spiega: “Scusatemi, avete mai visto una strategia che dice: ‘Io non ascolto cosa hanno da dire gli ...

Governo - Boccia (Pd) attacca Orfini e i renziani : “Folle chiudere a Fico senza neppure ascoltarlo” : “Ho già scritto ad Orfini: trovo inopportune le dichiarazioni di tutte i miei colleghi del Partito Democratico che qualche minuto dopo l’ufficializzazione dell’incarico a Roberto Fico, si sono affrettati a dire quello che pensano. Lo trovo poco rispettoso nei confrontanti di sia di Fico che del Presidente Mattarella”. Francesco Boccia protesta per le posizioni espresse in casa dem ancor prima di aver incontrato il ...

Berlusconi : Molise rilancia centrodestra e boccia M5s al Governo : Roma, 23 apr. , askanews, centrodestra prima forza politica regionale e nazionale, Cinque Stelle 'del tutto non credibili per una funzione di Governo'. E' la lettura del risultato delle Regionali del Molise del presidente Fi Silvio Berlusconi. 'Dal ...

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...

Governo - Martina : “Attendiamo che parli Mattarella”. Ma nel Pd cresce la voglia di M5s. Boccia e Sala : “Distanze colmabili” : Il reggente non vuole sentire parlare di scenari ma si mette a disposizione del presidente della Repubblica. Gli altri invece sono più netti: un’intesa con il Movimento 5 stelle non solo è possibile, ma bisogna tentare di raggiungerla. anche solo su “quattro o cinque temi”. cresce nel Partito democratico la voglia di dialogo con i pentastellati di Luigi Di Maio. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi si rimangia la proposta di ...

Trattative Governo : Mattarella 'boccia' Salvini e vira su Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Governo : Boccia - basta tattiche - confronto per stagione responsabilità : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – basta tattiche ma avviare un confronto sui contenuti per una stagione di responsabilità. è questo, in sintesi, il messaggio che arriva oggi dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. “Confidiamo nel secondo round ed è quello in cui è arrivato forse il momento di cominciare a confrontarsi sulle piattaforme di contenuti e non sulle tattiche”, ha detto Boccia, interpellato sullo stallo politico ...

Governo - Boccia (Pd) : “Aventino renziano? Non ha funzionato - è stato un errore politico. Ora dialogo” : “La prima linea data da Renzi il 5 marzo del no a prescindere è una linea superata dai fatti, la pratica iniziale dell’Aventino non solo non ha funzionato ma è stata derubricata ad errore politico, oggi siamo tutti d’accordo nel dire che con il presidente incaricato bisognerà dialogare e fare proposte, ma devo anche dire che l’asse Cinque stelle Lega è vivo e vegeto”. A dirlo è Francesco Boccia, deputato Pd, facendo ...

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...