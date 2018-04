Governo | Berlusconi | ' Pd e M5s non raggiungeranno un accordo'

Governo - Di Maio : “Basta minacce da Berlusconi. Non faremo interesse di partito come la Lega” : “Bisogne mettere mano a questo continuo conflitto di interesse che c’è in Italia. Penso ad esempio al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini“. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio con il Presidente Fico. “Io spero che possa prevalere il buon senso e mettersi al lavoro, potevamo fare l’interesse di partito, ma non abbiamo pensato all’interesse del ...

BERLUSCONI : "M5S - PERICOLOSI COME HITLER"/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: "Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

BERLUSCONI : “M5S - PERICOLOSI COME HITLER”/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Berlusconi : 'Andremo noi al Governo alla fine di questa commedia' : "Il mio convincimento è che andremo noi al governo. alla fine di questa commedia il centrodestra presenterà il suo programma e troverà i voti che servono per diventare maggioranza". Lo ha affermato il ...

Matteo Renzi - l'offerta oscena dei grillini per andare al Governo : far fuori Silvio Berlusconi per sempre : Il tentativo di Roberto Fico di trovare un accordo con il Partito democratico ha sempre più possibilità di avere successo. Delle battaglie Renziane sui social per ribadire il rifiuto a un governo con ...

L'offerta di Di Maio ai dem : un Governo anti-Berlusconi : Il reggente Pd Maurizio Martina apre ai pentastellati, il M5s prova ad andargli dietro allontanandosi dalla Lega di Salvini e rispolverando l'antiberlusconismo come collante della coalizione. Ma sullo sfondo già si intravede l'ostacolo contro il quale si potrebbe schiantare il mandato esplorativo di Roberto Fico: il no dell'ex segretario democratico Matteo Renzi.Il presidente della Camera ha scelto il suo ufficio di Montecitorio per il primo ...

Governo : Berlusconi - centrodestra non è coalizione artificiale : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Il centrodestra è una forza unica, con la Lega abbiamo governato 9 anni, governiamo importanti regioni. Non c’è nessuna possibilità di essere rappresentati come una coalizione artificiale”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a un’iniziativa elettorale in Friuli. L'articolo Governo: Berlusconi, centrodestra non è coalizione artificiale sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Berlusconi - con 37% doveroso lo faccia centrodestra : Roma, 24 apr. , AdnKronos, 'Mi sembra assolutamente doveroso che con il 37 per cento sia il centrodestra a dover fare un Governo'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ad un'iniziativa elettorale in Friuli ...

Berlusconi tifa per Governo del presidente : Non è questa la politica di cui ha bisogno il nostro Paese. Non sarà certo un uovo a far fare un passo indietro a Forza Italia".

Governo. Berlusconi : veto contro Forza Italia è antidemocratico : Prima tappa del viaggio elettorale in Friuli Venezia Giulia di Sivio Berlusconi, in vista delle Elezioni Regionali di domenica prossima 29 aprile. Rimarrà in Friuli per 5 giorni fino a sabato. Sul Governo dice 'Mattarella sa quel che fa'

DIETRO LE QUINTE/ Salvini si avvicina al Governo (e alla trappola Berlusconi-Pd) : Il tempo è davvero scaduto. Sì, ma per un governo a guida Di Maio! Il voto in Molise paradossalmente rafforza le chances di Salvini, che però deve stare attento. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 06:03:00 GMT)RISULTATI ELEZIONI MOLISE/ Il centrodestra aiuta Fico contro Di MaioDIETRO LE QUINTE/ Il piano di Mattarella per liberare Salvini da Berlusconi

Berlusconi dopo il voto in Molise : "M5S non è credibile per un Governo" : Silvio Berlusconi, in Molise fino a pochi giorni fa per chiudere la campagna elettorale, ha commentato oggi la vittoria del candidato del centrodestra Donato Toma, a tutti gli effetti il nuovo Presidente della Regione Molise, e come già accaduto la settimana scorsa non ci è andato leggero nei confronti del Movimento 5 Stelle, riuscito a conquistare il 38,5% col candidato Andrea Greco: Dal Molise esce battuto e fortemente ridimensionato il ...