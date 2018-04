Fused Zamasu è il protagonista del nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ

Fused Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostra nel primo gameplay trailer : Finalmente Bandai Namco ha mostrato, come promesso, il gameplay trailer di Fused Zamasu, il prossimo personaggio DLC - il terzo, per la precisione - che si aggiungerà in Dragon Ball FighterZ ma che non ha ancora una data di uscita. Si tratta del solito, breve character trailer volto a mostrarci le mosse e le tecniche principali del personaggio. Ripercorriamone insieme tutte le caratteristiche principali fin qui delineate: La fusione di ...