Frostpunk | i Benchmarks mostrano la buona ottimizzazione del gioco

(Di giovedì 26 aprile 2018), il nuovo city builder gestionale partorito dai creatori di This War of Mine è stato pubblicato nella giornata di ieri. Se siete curiosi di provare ilma non sapete come potrebbe girare sul vostro PC forse possiamo aiutarvi, recentemente SegmentNext ha infatti rilasciato dei grafici relativi al Benchmark del titolo 11 bit studios che potete vedere qui sotto.Dai grafici possiamo vedere come ilriesca a girare decentemente anche su hardware come la GTX 1050 e la GTX 1050 Ti, ci si può inoltre aspettare prestazioni simili anche su AMD RX 560.è un titolo che combina elementi di sopravvivenza, city building ed esplorazione in un 800 avvolto da una nuova era glaciale, il compito del giocatore è quello di far prosperare la propria colonia, formata dei pochi sopravvissuti scampati al disastro. Read more…