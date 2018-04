Draghi | crescita Ue più moderata ma tiene

Mercati : discorso Draghi focalizzato su tema crescita? - analisti - : Senza dubbio la riunione della banca centrale europea , Bce, rappresenta uno dei principali market mover di giornata sui Mercati, con gli operatori che soppeseranno con attenzione le parole del ...

Bce - Draghi : crescita robusta ma serve ancora pazienza : 'L'economia dell'area dell'euro ha continuato a espandersi in modo robusto, con una crescita diffusa in tutti i paesi e settori'. Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi nel discorso depositato ...

Draghi : bene crescita - ma ancora pazienza : 17.52 L'economia dell'Eurozona è cresciuta in modo "robusto" e "questa forte performance si è tradotta in notevoli miglioramenti del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione dell'area euro è sceso ai minimi dal 2008". Così il presidente della Bce, Draghi. Nel discorso depositato all'Imfc, organismo del Fmi, Draghi osserva: lo slancio della crescita "continua". Ma gli stimoli monetari sono ancora necessari per sostenere l'inflazione. ...

Ue - Draghi : crescita record ma rischi : 23.21 L'espansione economica prosegue con slancio invariato, gli investimenti sono del 7% sopra i livelli pre-crisi, dati che non si vedevano da 10-15 anni, e gli Npl sono calati del 30%. Ma restano rischi a medio termine, esterni: protezionismo nel commercio, deregulation finanziaria, e politiche di bilancio pro-cicliche, specialmente in Usa ma anche in Ue, dove gli Stati membri pianificano di aumentare la spesa. Così il presidente Bce, ...

I dazi non fermano la crescita "Il Pil mondiale resterà stabile" Draghi : merito dei mercati emergenti : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Bce - la crescita si rafforza. Draghi sui dazi : "Decisioni unilaterali pericolose" : MILANO - Come da attese, la Banca centrale europea non tocca i tassi ma lancia un primo segnale al mercato modificando leggermente il comunicato che segue la riunione di politica monetaria. Ma nei ...

Draghi - la crescita è più forte del previsto ma i tassi restano invariati : «I dati ci confermano la forte e diffusa spinta della crescita dell'Eurozona, attesa nel breve termine a tassi più forti del previsto. Il Pil dell'eurozona dovrebbe crescere del 2,4% nel 2018, dell'1,...

Bce : cancella espansione Qe se prospettive peggiorano. Draghi : 'Crescita più forte del previsto' : La Bce ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La decisione é in linea con le ...