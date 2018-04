Caldo record | rarissime specie tropicali invadono i mari e le spiagge del Sud Italia

Caldo record - è un Aprile sconvolgente : mai temperature così alte in Europa da mille anni - sembra già estate [DATI e MAPPE NOAA] : L’Italia e l’Europa stanno vivendo il mese di Aprile più Caldo di sempre da quando esistono i rilevamenti meteorologici: temperature tipicamente estive danno l’impressione che la bella stagione sia iniziata con due mesi abbondanti d’anticipo, in realtà abbiamo già visto dalle ultime previsioni meteo che per Maggio dobbiamo aspettarci un ribaltone tipicamente primaverile con il ritorno del maltempo (anche se continuerà a ...

Meteo : in Piemonte Caldo estivo - ma il record del 2011 rimane imbattuto : Temperature estive in Piemonte, dove si registrano dieci gradi in più rispetto al ‘normale’, che tuttavia non sono riusciti a superare i record dell’aprile 2011 quando le temperature medie in pianura avevano raggiunto i 30.7°C. La relazione sull’ondata di caldo in Piemonte redatta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia una media di 27.7°C delle massime nelle località di pianura e il superamento ...

Caldo record - è già estate : Caldo record, è già estate. Il cuore di Apollo sta pulsando alla massima potenza. La caratteristica principale dell'anticiclone europeo è il suo contenuto di aria calda che sta portando temperature ...

Meteo : Caldo record in Italia fino al 25 aprile - poi violenti temporali : fino a 28°C a Bolzano, 27 a Firenze, 26 a Milano. Un estate anticipata che tuttavia si interromperà dopo il giorno della Liberazione, con l’arrivo di aria fresca che investirà prima i rilievi alpini, quindi la Pianura Padana, creando tempo instabile e temporali.Continua a leggere

Meteo Italia - super Caldo al Centro/Nord : record di Aprile stravolti in Toscana e Liguria [DATI] : caldo record in queste ore sull’Italia. Ieri, Venerdì 19 Aprile 2018, tra le stazioni ufficiali della rete Meteorologica dell’Aeronautica Militare e dell’ENAV, la temperatura più alta è stata quella di Trento con +29,9°C. Ma le Regioni con gli scarti più clamorosi rispetto alla media del periodo sono state Liguria e Toscana, con valori di 13°C superiori alla norma. Alcune stazioni Meteorologiche hanno stravolto i precedenti ...

Meteo - Caldo record in Italia poi violenti temporali/ Previsioni : da settimana prossima si torna alla normalit : Meteo, caldo record in Italia poi violenti temporali: da settimana prossima si torna alla normalità. Sembrerebbe avere i giorni contati l’estate anticipata del Bel Paese: ecco il quadro(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:38:00 GMT)

Meteo - Italia capovolta : Caldo record al Nord - pioggia al Sud : ROMA - Benvenute maniche corte e scarpe aperte. In Italia e in gran parte d'Europa è arrivato, come già era stato preventivato , il super anticiclone Apollo, un'ondata di caldo che, non a caso, prende ...

Nell'Artico un inverno record - mai cosi Caldo