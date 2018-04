Zidane | Real ha vinto in maniera cinica

Zidane : "Il mio Real ha vinto in maniera cinica" : 'Abbiamo vinto in maniera cinica,loro hanno avuto le loro occasioni e noi le nostre, ma questo èil calcio'. Il tecnico del Real Zinedine Zidane sottolinea il modo in cui i suoi si sono imposti sul ...

Bayern Monaco-Real Madrid 1-2 : Marcelo e Asensio regalano la vittoria a Zidane : LIVE Bayern Monaco-Real Madrid: la cronaca del match 94' - FINITA! Il # Real Madrid batte 2-1 il # Bayern Monaco grazie ai gol messi a segno da Marcelo e Asensio che ribaltano il risultato dopo la rete dell'iniziale vantaggio firmata ...

Real Madrid - Zidane : ''Bayern grande - ma noi siamo pronti'' : MONACO - Tre Champions di fila non le ha mai vinte nessuno. Ma nessuno aveva nemmeno fatto il bis, prima che Zidane strapazzasse la Juve a Cardiff, undici mesi fa, e si trasformasse da allenatore per ...

Bayern Monaco-Real Madrid - Zidane : 'No - non ce la faremo sotto' : Una grande semifinale tra due club storici del calcio europeo. Primo atto in Germania, secondo in Spagna la settimana prossima. Alla vigilia di Bayern Monaco-Real Madrid, ha parlato così Zinedine ...

Zidane : 'Il Real Madrid ha un DNA da Champions' : TORINO - ' Stiamo bene fisicamente, siamo pronti a giocare una grande partita: a tutti i calciatori piace disputare questo tipo di match, contro un grande rivale, non solo come squadra, ma anche come ...

Real - Zidane festeggia la vittoria numero 100 - : Importante traguardo per Zidane. Come riportato da Marca, il tecnico del Real Madrid, grazie alla vittoria con il Malaga, ha conquistato la 100esima vittoria in carriera sulla panchina dei blancos , ...

Zidane - Real ha meritato con Juve : ANSA, - ROMA, 14 APR - "Le frasi di Buffon, Chiellini, Benatia e Pep , Guardiola n.d.r., ? Tutti dicono che ci sono aiuti arbitrali per il Real? Ognuno può avere la propria opinione e io non ...

Real - Zidane/ “Juventus? Nessun furto sul rigore - è una vergogna - Buffon lo capisco” : Real, Zidane in conferenza stampa: “Juventus? Nessun furto, è una vergogna, Buffon lo capisco”. Le parole del tecnico delle Merengues, a tre giorni dalla sfida di Champions League(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:48:00 GMT)

Zidane risponde alla Juve : 'Basta parlare di furto - Real Madrid odiato perché è il top' : Zinedine Zidane non ci sta. Dopo tre giorni di polemiche è arrivata la risposta stizzita dell'allenatore francese sul rigore assegnato al Real contro la Juve: "Non ammetto che si parli di furto. Sono ...