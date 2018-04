Luigi Di Maio | il cupo sospetto del complotto contro di lui | perché Casaleggio può farlo

Contatti segreti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Il M5S si spacca. Emergono le contraddizioni di un movimento di protesta che ha raccolto voti a destra e a sinistra uniti dal voto anti casta. Il movimento è realmente ancora impreparato alla sfida di Governo. Si è affidato a Luigi Di Maio, che ha interpretato il ruolo non come un segretario ma come un capo indiscusso.Di Maio ha puntato tutto sul patto con Matteo Salvini senza centrodestra. Voleva andare a tutti i costi a palazzo Chigi con i ...

Governo. Maurizio Martina difende l’accordo con Luigi Di Maio : Il segretario reggente dem Maurizio Martina evidenzia che “c’è preoccupazione vera rispetto a un governo a trazione leghista. L’impressione che ho

Luigi Di Maio : 'Il Pd non avrà mai la mia testa' : Cinque Stelle spaccati, come mai nella loro storia. Dietro la facciata dei sorrisi tra Fico e Mattarella e tra Fico e i leader Pd , si allarga la frattura tra coloro che sono favorevoli a un accordo ...

Governo - Luigi Di Maio apre al Pd : 'Con la Lega abbiamo chiuso'. Salvini : 'Ora i grillini amoreggiano con Renzi. Incoerenti' : Ma nessuna forza politica può fare da sola, nessuno può dare un Governo a questo Paese da solo. Per questo abbiamo ribadito la disponibilità' a un confronto con il Pd. ' Chiedo al Pd di venire al ...

Luigi Di Maio scommette sul Pd - tra i mugugni della base e il timore del "trappolone" di Renzi : È una sorta di all inn quello che Luigi Di Maio piazza sul tavolo di chi si gioca il montepremi del governo: "Per me qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui". Quando esce dall'incontro con Roberto Fico, esploratore incaricato dal Quirinale di sondare l'ipotesi di un governo tra M5s e Pd, il capo politico del Movimento usa parole nette. La sala stampa, prospiciente la sala della Lupa dove è avvenuto il faccia a faccia, è ...

Luigi DI MAIO E GIOVANNA MELODIA/ Foto - il primo bacio (sulla guancia) a favor di paparazzi : LUIGI Di MAIO e GIOVANNA MELODIA: la Foto del candidato premier del MoVimento 5 Stelle insieme alla sua nuova fidanzata. Per la prima volta le effusioni immortalate dai paparazzi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:38:00 GMT)

M5s - il crollo verticale in Molise : perde il 14 per cento in poco più di un mese. Il messaggio a Luigi Di Maio : Altroché boom, il Movimento 5 stelle è in caduta libera. Basta guardare i numeri delle elezioni regionali in Molise. Evidentemente cinquanta giorni di stallo nelle trattative di governo e una evidente ...

Il primo bacio in pubblico tra Luigi Di Maio e la fidanzata Giovanna Melodia : Dopo la conferma della relazione, arriva anche la foto del primo bacio in pubblico. Il settimanale Diva e Donna ha immortalato Luigi Di Maio in compagnia della fidanzata Giovanna Melodia, mentre erano intenti a scambiarsi effusioni per strada.Il primo bacio in pubblico tra Di Maio e la fidanzata https://t.co/84FZyKp6jBpic.twitter.com/SzEpL9zfkj — Corriere della Sera (@Corriere) 24 aprile 2018"Io e Giovanna ci amiamo molto, ma queste sono ...

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini e punta tutto sul Pd. All'orizzonte l'ombra opprimente di un governo del presidente : L'ottimismo della disperazione può sembrare eccessivo. Ma forse si può parlare dell'ottimismo della forte preoccupazione. Per il Movimento 5 stelle l'esplorazione di Roberto Fico e il suo perimetro delimitato all'interlocuzione con il solo Partito democratico è una sorta di ultima chiamata per poter essere protagonisti di un governo politico. Prima che tutto cambi.E così i vertici 5 stelle lasciano trapelare molta ...

Luigi Di Maio - sbroccata definitiva con Salvini : 'Buona fortuna' : 'In questi giorni ho chiesto a più riprese a Matteo Salvini di sedersi al tavolo come leader della Lega per discutere i termini del contratto di governo. È cosa nota che abbiamo delle differenze ...

Luigi Di Maio scarica Matteo Salvini : l’annuncio su facebook : Luigi Di Maio ostenta sicurezza e chiude la porta in faccia a Matteo Salvini. Ora il M5S guarda solo al

Matteo Salvini - i messaggi in codice con Luigi Di Maio : l'indizio sull'alleanza Lega-M5s : Basta un po' di memoria storica per ricordare che fine - politica - ha fatto chi ha sbattuto la porta in faccia al Cav, da Gianfranco Fini ad Angelino Alfano , le loro carriere politiche sono l'...

Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti per un governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...

Luigi Di Maio - i grillini disperati sono pronti a trattare anche con Luca Lotti per un governo col Pd : Non basterà neanche l'incarico esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico per impedire a Luigi Di Maio di tenere aperta la doppia trattativa sul governo, sia con il centrodestra che con il ...