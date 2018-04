Forte scossa di terremoto in Molise | panico da Termoli e Campobasso LIVE

Scossa Forte - tanta paura tra la gente. Il ricordo del sisma dello scorso luglio : Scossa 5.0, paura ma nessun danno E' stata una giornata all'insegna della paura in molte zone del mondo, colpite da sismi piuttosto importanti. Prima la Scossa di magnitudo 4.6 che ha interessato il maceratese, poi il violento terremoto 6.3 che ha spaventato notevolmente la popolazione cilena. All'...

Forte scossa in centro italia epicentro Muccia : A Macerata Forte scossa di terremoto questa mattina intorno alle 05:11 ora italiana, avvertita in tutto il centro italia, Trenitalia sospende la circolazione della linea ferroviaria per eventuali controlli sulla linea. Secondo l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la scossa registrata alle 05:11 con epicentro a quasi 2 chilometri da Muccia, nella provincia di Macerata, con l'ipocentro a quasi 9 chilometri di profondità. Oltre ...

Terremoto - Forte scossa in Cile : magnitudo 6.3 - grande paura tra la gente : Una forte scossa di Terremoto 3 ha colpito la zona di Coquimbo. Il sisma è stato registrato alle 12:19:34 ora italiana, in una zona non densamente popolata. Non dovrebbero esserci danni gravi, ma la paura è stata tanta.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto fra Muccia e Camerino - paura fino a Roma : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter ha colpito Muccia, in provincia di Macerata, nelle Marche, alle 5,11 (ora italiana) di questa mattina. Un sisma che, secondo l'EMSC (Centro Sismologico della zona Euro-Mediterranea), avrebbe avuto il suo esatto epicentro nell'area settentrionale dell'enorme cratere sismico generato dalla violenta sequenza del Centro Italia del 2016 e del 2017, iniziata con il distruttivo ...

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

