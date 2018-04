Esperto | il latino deriva dal sardo

it.euronews

: RT @lanuovasardegna: E' il latino che deriva dal sardo e non il contrario: parola di studioso - gio_figo : RT @lanuovasardegna: E' il latino che deriva dal sardo e non il contrario: parola di studioso - FosciWalter : RT @lanuovasardegna: E' il latino che deriva dal sardo e non il contrario: parola di studioso - lanuovasardegna : E' il latino che deriva dal sardo e non il contrario: parola di studioso -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) 'Insi legge i spiega- ma in realtà è la cosa più sbagliata di questo mondo perché silegge come u. Se vado a leggere 'tirreno' anziché 'turreno' stostravolgendo la parola. Il significante non ...