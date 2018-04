TIM - al via l'assemblea : presente 56% capitale : L'integrazione dell'ordine del giorno, voluta dal collegio sindacale, con la revoca e la nomina di 8 consiglieri è stato sospeso avendo Vivendi e TIM vinto il ricorso . Lo ha ricordato il ...

TIM : via assemblea - Cdp arrotonda quota : ANSA, - ROZZANO , MILANO, , 24 APR - Il vice presidente di Tim Franco Bernabè apre l'assemblea al posto del presidente dimissionario Arnaud De Puyfontaine. E' presente il 56% del capitale. Nell'...

Al via la SetTIMana Europea delle vaccinazioni - FIMP : “Informiamo correttamente le famiglie” : La battaglia contro la crescente diffidenza sui vaccini si combatte anche attraverso la corretta informazione che ormai non può prescindere dall’uso del web e dei principali social network. Grazie a questi strumenti è possibile rafforzare il rapporto fiduciario e duraturo tra il pediatra di famiglia e i genitori e bambini residenti nel nostro Paese. E’ questo il messaggio lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) in occasione ...

Trieste : i canti dell’Adriatico salutano il viaggio “Nel mare dell’inTIMità” - ulTIMi giorni per visitare la mostra : ultimi giorni di apertura per “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico” aperta fino al prossimo martedì 1° maggio al Salone degli Incanti di Trieste. La mostra è curata da Rita Auriemma, Direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’ERPAC che l’ha organizzata insieme al Comune di Trieste – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la ...

TIM - il tribunale rinvia lo scontro sul cda : Elliott: 'La democrazia dovrà attendere'. Oggi l'esordio di Cdp, ma l'assemblea decisiva è il 4 maggio Il tribunale di Milano disinnesca l'assemblea di Tim di oggi: non si voterà né la revoca dei sei ...

Mattarella convoca Fico. Salvini : via veti e il governo si fa in una setTIMana : Unica incognita se si tratterà di un mandato pieno oppure esplorativo - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il ...

I mercati asiatici avviano la setTIMana a passo lento : Teleborsa, - Partenza debole per le principali borse asiatiche che avviano l'ottava all'insegna della prudenza. L'indice Nikkei della piazza di Tokyo ha chiuso gli scambi in calo dello 0,40% a 22.074,...

Italia-Francia MaritTIMo - al via 'Avviso' da 42 milioni per progetti di enti pubblici e privati : Simoncini ha sottolineato lo stato di attuazione avanzato che caratterizza il Programma e il ruolo positivo che esso ha svolto nell'economia toscana della costa. Ad oggi, infatti, sono stati ammessi ...

Bolivia - vitTIMa di violenza fonda associazione per la difesa delle donne : Bolivia, vittima di violenza fonda associazione per la difesa delle donne A 15 anni è stata abusata più volte. Quando ha trovato il coraggio di denunciare, le hanno incendiato la casa per farla tacere. A 30 anni sta riuscendo a cambiare la cultura e le leggi del suo Paese Continua a leggere

PROBABILI FORMAZIONI / Spal Roma : Viviani vs De Rossi. Quote - ulTIMe novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Di Francesco deve pensare anche alla Champions League, cambierà ancora qualcosa(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Primavera MaritTIMa. Antichi mestieri - mercati e accampamenti : a Cervia il Medioevo è protagonista : Primavera Marittima continuerà poi sabato 28 e domenica 29 aprile con la Festa Sarda : occasione in cui il Popolo dei Quattro Mori si riunisce per festeggiare tra spettacoli folkloristici e sapori ...

Salvini otTIMista 'Segnali di novità via i veti - con M5s si parli di programmi'. Attesa per l incontro tra Di Maio e Casellati : E ancora il leader della Lega: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. Silvio Berlusconi questa volta è ...

