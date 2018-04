Reggio Calabria - operaio morto mentre montava palco : "è omicidio". Il giudice condanna organizzatori e progettisti : Nel 2012 Matteo Armellini venne travolto mentre lavorava alla struttura per il concerto di Laura Pausini. Per il tribunale non è stato un incidente: le carenze...

Il grande volley torna a Reggio Calabria : cresce l'attesa per Italia-Australia : ...in questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Falcomatà " Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che ...

Reggio Calabria - interessante conferenza 'Tra Atene e Sparta. Viaggio nel variegato mondo ellenico delle Pòleis' : ... dall'oligarchia alla tirannide e alla democrazia, ; i primi a riflettere sulla politica, a osservarla, a descriverla e commentarla elaborando teorie di scienza politica; i primi a ideare e ...

Serie A2 - la Viola Reggio Calabria annuncia : "Ricorreremo al CONI" : ROMA - La Viola Reggio Calabria non ci sta e vuole arrivare fino in fondo per vedere riconosciuta la propria buona fede e per dimostrare di essere parte lesa nella vicenda legata alla fidejussione di ...

Serie A2 Old Wild West - Tutto sul recupero Treviglio-Reggio Calabria : Serie A2 OLD Wild West 2017-2018 recupero 27giornata Girone Ovest CALENDARIO Remer Treviglio e Metextra Reggio Calabria si affrontano al PalaFacchetti giovedì 19 aprile alle 21.00 per il recupero del ...

‘Ndrangheta - confiscati 50 milioni a imprenditore di Reggio Calabria. “Ha reso una cosca socia del Comune” : “Un vero e proprio braccio economico” della cosca Tegano che con lui è diventata socia addirittura del Comune di Reggio Calabria. Su richiesta della Corte d’Appello, la Guardia di finanza ha confiscato beni per 50 milioni all’imprenditore Giuseppe Rocco Rechichi ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Archi. Dopo il sequestro, i magistrati hanno disposto i sigilli definitivi al suo intero patrimonio costituito dalle società “Sica Srl” e ...

Confiscati 50 milioni di euro a un imprenditore di Reggio Calabria : Roma, 17 apr. , askanews, Confiscato l'interno patrimonio di Giuseppe Rocco Rechichi, 70 anni, imprenditore reggino ritenuto appartenente alla cosca di 'ndrangheta dei Tegano. Il provvedimento ...

Reggio Calabria - sequestrati beni per 50 milioni a imprenditore sospettato di legami con la 'ndrangheta : beni per 50 milioni di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, su disposizione della Corte d'appello, a Giuseppe Rocco Rechichi, di 60 anni, imprenditore ...

'Ndrangheta - il boss latitante Di Marte arrestato a Reggio Calabria : Roma, 15 apr. , askanews, arrestato nel reggino il latitante Vincenzo Di Marte, personaggio di spicco della cosca 'Pesce' a Rosarno e Gioia Tauro; era irreperibile dal 2015 ed era inserito nell'elenco ...

Vento forte a Reggio Calabria : incendi e alberi caduti - almeno 40 interventi dei vigili del fuoco : Il forte Vento che ha interessato la Provincia di Reggio Calabria ha comportato l’effettuazione di numerosi interventi per il personale del Comando dei vigili del fuoco di Reggio Calabria. In meno di 20 ore sono stati effettuati oltre 40 interventi che hanno interessato maggiormente la fascia tirrenica della provincia dove il forte Vento ha causato la caduta di diversi alberi nelle zone preaspromontane tra i comuni di Polistena, Feroleto della ...

Tripodi 'Grave assenza Sacal a Consiglio metropolitano Reggio Calabria' : ... per creare un'azione sinergica affinché il nuovo Governo si prenda carico di quello che non è solo un aeroporto di interesse nazionale, ma strategico per l'economia e lo sviluppo turistico della ...

Bombardieri è il procuratore di Reggio Calabria : Giovanni Bombardieri, attuale procuratore aggiunto di Catanzaro, é stato nominato procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. La nomina é stata decisa all'unanimità dal Plenum del Csm, che ha ...

Reggio Calabria - incendio nella tendopoli dei migranti : arrestata una nigeriana. “È la mandante. Ha punito rivale in amore” : Stava rientrando dalla Francia ma l’hanno arrestata a Courmayeur, vicino al traforo del Monte Bianco dove le è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di concorso in strage con l’aggravante “di aver agito per motivi abietti e futili ed aver profittato delle circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la privata difesa”. È finita in carcere Lise Emike Potter, la nigeriana di 47 anni che, secondo la procura di Palmi, è ...