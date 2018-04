Pillars of Eternity 2 | Deadfire | sono stati annunciati contenuti post lancio

L'uscita di Pillars of Eternity 2 : Deadfire è stata rinviata di un mese : Obsidian Entertainment ha recentemente annunciato di aver rinviato L'uscita di Pillars of Eternity 2: Deadfire di circa un mese , spostando la release a maggio. Il gioco, inizialmente previsto per il 3 aprile su PC, sarà disponibile a partire dall'8 maggio 2018. Le versioni console dell'RPG di Obsidian saranno pubblicate in seguito, anche se al momento non è stata rivelata una finestra di lancio."Sappiamo che siete eccitati quanto noi dal lancio ...

Dai combattimenti alla gestione : l'interessante gameplay legato alle navi di Pillars of Eternity II : Deadfire : In attesa del 3 aprile, data in cui Pillars of Eternity II: Deadfire sbarcherà su PC (l'uscita su PS4, Xbox One e Switch è prevista per un generico 2018), vale la pena dare un'occhiata a una delle novità più interessanti dell'atteso sequel di uno dei migliori RPG degli ultimi anni: le naviLe navi avranno un ruolo centrale all'interno del gioco Obsidian Entertainment dato che si presentano come una sorta di casa e quartier generale mobile e che ...