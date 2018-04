Non solo Jan e Miro | in Slovacchia uccisi | spariti o picchiati anche altri giovani

Non solo Jan e Miro - in Slovacchia spariti anche altri giovani giornalisti : Inchiesta esclusiva di Fanpage sui giornalisti scomparsi in Slovacchia: non solo Jan Kuciak, ucciso barbaramente assieme alla sua fidanzata, e Miro Pejko, sparito nel nulla ormai da tre anni. Ma anche Miloš Geško e Marcel Samuhel. E la lista è ancora aperta, e inedita.Continua a leggere

Non solo Jan e Miro - in Slovacchia spariti anche altri giovani giornalisti : Non solo Jan e Miro, in Slovacchia spariti anche altri giovani giornalisti Inchiesta esclusiva di Fanpage sui giornalisti scomparsi in Slovacchia: non solo Jan Kuciak, ucciso barbaramente assieme alla sua fidanzata, e Miro Pejko, sparito nel nulla ormai da tre anni. Ma anche Miloš Geško e Marcel Samuhel. E la lista è ancora aperta, e inedita.Continua […]

Napoli - Albiol : “Non solo con la Juve - lottiamo contro tutto il Nord” : “I bianconeri hanno tantissimi tifosi, ma qui a Napoli non lottiamo solo contro di loro, ma praticamente contro tutto il Nord. Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo”. Sono le parole del difensore del Napoli Raul Albiol dopo il successo contro i bianconeri ed in vista delle ultime partite. “Ora siamo vicini alla vetta cosa che non accadeva da quasi 30 anni e qui c’era Maradona… Per noi è più dura, non abbiamo il miglior ...

Riconosce sul giornale il marito che per l’anagrafe Non esiste : “Voglio solo il divorzio” : Una donna ha detto di aver riconosciuto in un articolo del quotidiano La Stampa l’uomo che aveva sposato 35 anni fa e che da 25 dice di vivere senza documenti: “L’uomo fantasma è mio marito. Voglio solo che venga un giorno a Torino per mettere una firma sulle carte del divorzio”.Continua a leggere

Non solo faccia o cuore - da oggi è possibile un nuovo - impensabile - trapianto : Il primo trapianto totale di pene del mondo Un soldato ferito gravemente da un'esplosione in Afghanistan ha fatto la storia con il primo trapianto totale di pene e scroto del mondo. L'uomo senza nome, la cui nazionalità non è stata rivelata, rimane in ospedale dopo l'intervento di 14 ore presso il ' John Hopkins Hospital ' di Baltimora , Maryland. Tuttavia, si sta ...

Grande Fratello - il dramma di Veronica. In piena diretta - mentre si respira un clima di festa - la Satti scoppia in un pianto disperato. La figlia di Bobby Solo Non regge e si lascia andare. Uno spettacolo tremendo… Pubblico sbigottito : Se avete visto la seconda puntata del Grande Fratello, sapete già tutto. Se non l’avete già vista, vi raccontiamo tutto noi. Cosa è successo? Dunque. Barbara D’Urso ha mostrato a Veronica Satti un video con le dichiarazioni di suo padre Bobby Solo. Quel video l’ha fatta piangere. Già perché Bobby Solo reputa “ridicola” la possibilità di un ricongiungimento. Forse Veronica non si aspettava che suo padre avrebbe reagito così, per questo è ...

Curriculum e Non solo : i 10 consigli per trovare lavoro : Come fare colpo in poco tempo ad un colloquio di lavoro? Come creare un Curriculum completo e personalizzato? Partiamo da una certezza: il Curriculum vitae è uno degli strumenti fondamentali per un candidato...

Franceschini apre all'M5s : Non si dica solo no : Roma, 24 apr. , askanews, 'Mi ha sconcertato leggere una raffica di dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito mezz'ora dopo il conferimento dell'incarico' al presidente della ...

Orologio Casio e Non solo : i segnatempo di moda nel 2018 : Le tendenze 2018 in materia di orologi tolgono il velo sugli accessori più accattivanti proposti dai brand di maggior prestigio in questi

Governo - Franceschini : ora confronto con M5s - Non si dica solo no : Roma, 24 apr. , askanews, 'Mi ha sconcertato leggere una raffica di dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito mezz'ora dopo il conferimento dell'incarico' al presidente della ...

Franceschini : "Il Pd deve confrontarsi con M5s - Non si può dire solo no" : Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini apre al confronto col M5s per la formazione di un governo: "Non si può rispondere con un semplice 'no' - dichiara a Repubblica - quando il Pd incontrerà l'esploratore Fico. Mi ha sconcertato leggere una raffica di dichiarazioni di totale chiusura di esponenti del mio partito mezz'ora dopo il conferimento dell'incarico. Abbiamo invece l'obbligo di verificare nei contenuti la ...

Ricetta DiFra : 'Non solo umili. Per noi Salah è come Messi' : Tutto questo, pure per merito di quel 3-4-2-1 che ha annichilito i catalani, ma Di Francesco non si sbilancia, scrive Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport '. ' I ragazzi hanno assimilato ...

Veronica Satti / Un altro no dal padre Bobby Solo - lei Non si arrende : il web la critica (Grande Fratello 15) : Veronica Satti, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 01:25:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Veronica : "Non ho sputtanato mio padre Bobby Solo - voglio un suo abbraccio" (VIDEO) : Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 15 (LIVE SU BLOGO), Veronica Satti è venuta a conoscenza delle dichiarazioni che il padre Bobby Solo ha rilasciato negli scorsi giorni a proposito della sua (di lei) volontà di ricongiungersi. Come noto, il cantante la abbandonò quando lei aveva soltanto 13 anni.Mi sono ritrovata in un vortice mediatico che non ho mai cercato. Ho Solo usufruito del mio diritto di replica. Non l'ho ...