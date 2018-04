Nintendo Switch Hack | La Modifica E’ Servita Dal Team fail0verflow

Night Trap : 25th Anniversary Edition in arrivo per Nintendo Switch - vediamo quando : Night Trap: 25th Anniversary Edition metterà piede anche su Nintendo Switch molto presto, riporta Nintendoeverything.A portare l'annuncio è proprio il publisher Limited Run Games, il quale annuncia che il titolo è stato provvisoriamente programmato per l'uscita in vista di quest'estate.Per coloro i quali non hanno mai sentito parlare di Night Trap, devono sapere che si tratta di un gioco originariamente sviluppato da Digital Pictures nel 1987 e ...

Disgaea 1 Complete è in arrivo per Nintendo Switch e PS4 in autunno : NIS America annuncia che Disgaea 1 Complete arriverà su Nintendo Switch e PlayStation 4 questo autunno. Per festeggiare il 15° anniversario del franchise di Disgaea, Disgaea 1 Complete riporterà la saga originale, Disgaea: Hour of Darkness, sulle console moderne con grafiche aggiornate e il classico gameplay che i fan conoscono e amano. A proposito del gioco:L'Overlord è morto. Netherworld è in tumulto. E' tempo di prendere a calci qualcuno! Il ...

Pokemon per Nintendo Switch pronto per Novembre? : PixelPar, noto insider del settore, afferma che il tanto atteso nuovo capitolo dei Pokemon in dirittura d'arrivo per Nintendo Switch potrebbe essere già pronto per essere lanciato in vista di questo novembre o dicembre, dunque entro l'anno riporta MyNintendonews.Voci di questo tipo non sono nuove, anche in passato diverse fonti più o meno attendibili hanno parlato di una possibile release entro il 2018, ma ovviamente nulla è stato al momento ...

NBA Playgrounds 2 annunciato per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Saber Interactive ha annunciato ufficialmente NBA Playgrounds 2 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, il nuovo episodio della serie arriverà nel corso dell'estate.Come segnala DSOGaming, in questo NBA Playgrounds 2 saranno apportate modifiche rispetto al primo capitolo, ci saranno migliorie per quanto riguarda il comparto multiplayer locale, saranno introdotti nuovi campi da basket e la Playground Championship, ovvero la classifica mondiale ...

Rimandato Dark Souls Remastered solo per Nintendo Switch : Brutte notizie per chi attendeva Dark Souls Remastered su Nintendo Switch. Con un comunicato ufficiale Bandai Namco Entertainment Europe ha fatto sapere che la versione per la console ibrida di Nintendo è stata rimandata. La nuova uscita è prevista per questa estate, ma non è stata comunicata una data ufficiale. Stessa sorte è toccata anche all'Amiibodi Solaire di Astora, uscirà anch'esso questa estate. Dark Souls Remastered Rimandato, ma non ...

Nintendo Switch : il software di sistema si aggiorna alla versione 5.0.2 : Come segnalato da Nintendoeverything, l'ultimo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch è appena diventato operativo. A partire da ora, tutti gli utenti dell'ibrida possono scaricare la versione 5.0.2 del firmware.L'aggiornamento di oggi apporta miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente. Nintendo ha comunicato che l'update interviene in particolare su quanto segue:Un aggiornamento meno corposo ...

Biomutant e Darksiders 3 potrebbero arrivare anche su Nintendo Switch : Biomutant e Darksiders 3, illustri assenti al prossimo E3 2018 per una precisa, quanto singolare, scelta di THQ Nordic, vedranno la luce su PS4, Xbox One e PC, mentre non si è ancora parlato in modo ufficiale di una versione per Nintendo Switch.Tuttavia, sembra che ci sia qualche speranza di vedere i due giochi sulla piattaforma di Nintendo, almeno stando alla teoria dell'insider Pixelpar che si è dimostrato molto attento a determinati ...

Una manciata di videogiochi retro SEGA sono in arrivo su Nintendo Switch : Nintendo e SEGA hanno da poco annunciato una partnership che porterà su Nintendo Switch SEGA Ages, una collezione di oltre 15 videogiochi retro prevista per l'estate del 2018. Nel corso di un evento che si è svolto oggi in Giappone le due compagnie hanno rivelato i primi tre titoli inclusi nella line up di SEGA Ages, e con un comunicato ufficiale il publisher ne ha svelati altri due.I primi cinque giochi annunciati di SEGA AGES includono due ...

Pokémon per Nintendo Switch : ottava generazione o reboot? : Pokémon per Nintendo Switch è ancora un oggetto di mistero, ma il gioco dovrebbe essere in sviluppo presso Game Freak nonostante non sappiamo ancora nulla sull'ambientazione o i mostriciattoli che comporranno la nuova generazione. Nelle ultime ore, tuttavia, emergono teorie e rumor sulle creature che popoleranno il nuovo capitolo del celebre franchise: siamo sicuri che vedremo l'ottava generazione o, piuttosto, un reboot delle prime? Secondo ...

Dragon Quest 11 : la versione Nintendo Switch sarà basata su quella PS4 : Square Enix ha rivelato con parsimonia dettagli sul cosa aspettarsi da Questo nuovo Dragon Quest 11 per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Il gioco è giù uscito in Giappone lo scorso anno e ora sta dirigendosi anche verso il mercato occidentale con una release attesa per settembre, mentre la versione per la console ibrida della grande N sembra ancora lontana.Per quanto ha confermato ora il producer del gioco Hokuto Okamoto, Dragon Quest ...

Monster Crown sarà disponibile anche per Nintendo Switch : Studio Aurum dichiara che il suo progetto, Monster Crown, è confermato per Nintendo Switch.Come rimembra Nintendoeverything, si tratta di un progetto nato sotto forma di campagna Kickstarter, e solo in pochi giorni la campagna di raccolta fondi ha segnato il suo obbiettivo di 5000 dollari raccolti.Monster Crown è un titolo che tratta la collezione, l'allevamento e il combattimento di mostri. Studio Aurum intende supportare scontri e scambi ...

Football Manager Touch debutta su Nintendo Switch : Sports Interactive e SEGA Europe sono felici di annunciare il raggiungimento di un importante traguardo per la storia della serie Football Manager, ovvero la pubblicazione immediata di Football Manager Touch 2018 per Nintendo Switch in formato digitale su Nintendo eShop. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Football Manager Touch arriva su Nintendo Switch Football Manager è ...

Gal*Gun 2 arriva per Nintendo Switch : PQUBE conferma l'arrivo di Gal*Gun 2, ora disponibile all'acquisto nel mercato europeo per tutti i possessori di una Nintendo Switch.Come riporta MyNintendonews infatti, il gioco è disponibile sia per Play>Station 4 che per la macchina ibrida della grande N, il gioco è stato inoltre lanciato in America il 24 aprile mentre solo oggi arriva anche da noi.Gal*Gun 2 è un esilarante FPS in prima persona dai toni molto spensierati e colorati, nel ...

Jotun : rivelata la data d'uscita su Nintendo Switch : Thunder Lotus Games ha annunciato ufficialmente la data di uscita per Nintendo Switch di Jotun, l'affascinante titolo arrivato su PC nel 2015 e su console nel 2016 che si appresta ora ad esordire anche sulla console ammiraglia Nintendo.Jotun sarà disponibile su Switch a partire dal 27 aprile 2018 in una versione con grafica rimasterizzata e con un gameplay ottimizzato per rendere al meglio sulla console portatile. Nel gioco prenderemo i panni di ...