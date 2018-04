Il Liverpool riporta sulla terra la Roma | i Reds si impongono 5-2

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Ladi Eusebio Di Francesco esce con le ossa rotte da Anfield. Ildi Jurgen Klopp ha travolto per 5-2 i giallorossi grazie alla doppietta dello scatenato ex della partita Mohamed Salah, della doppietta di Roberto Firmino e della rete di Sadio Mané. Due assist per il giocatore egiziano e uno di Milner per i. Lasi è svegliata solo negli ultimi 20 minuti con le reti di Dzeko e Perotti su calcio di rigore. I giallorosso sono stati in partita per circa trenta minuti anche se ihanno dato grande prova di forza ed hannotola squadra di Di Francesco che però spera ancora visto che ha segnato due reti in trasferta. Ora ladovrà tentare un altro miracolo, come già fatto contro il Barcellona di Valverde. Il 2 maggio servirà un'altra partita da parte dei capitolini, servirà la gara perfetta anche se oggettivamente un'altra rimonta appare ...