Fassina | 25 aprile | 1 maggio e 2 giugno cessino attività commerciali

(Di martedì 24 aprile 2018): ha ragione Susanna Camusso Roma – Di seguito la nota del deputato LeU, Stefano. “Anche quest’anno, in occasione della Festa della Liberazione e della Festa del Lavoro torniamo a proporre di limitare il lavoro nelle giornate di festa nazionale civile o religiosa ai servizi essenziali. Dobbiamo incominciare a ribaltare il primato dell’economia sulla persona. Va liberato tempo per la condivisione della vita famigliare e promosso il senso di comunità anche attraverso la partecipazione a manifestazioni celebrative di ricorrenze fondamentali”. “Ha ragione Susanna Camusso -spiega. Per il 25, Primo, 2lesi fermino”. L'articolo: 25, 1e 2proviene da RomaDailyNews.