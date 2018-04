Napoli - l'impresa e il sogno scudetto : il Mattino dei tifosi fa tappa a Quarto : Il Napoli sbanca Torino e sogna a occhi aperti, Anna Trieste torna a Quarto per una puntata imperdibile del Mattino dei tifosi: tutti insieme per lo scudetto.

Impresa Napoli : 0-1 alla Juve al 90'. Corsa scudetto più aperta che mai : Sarri va a -1 da Allegri : Potrebbe sembrare un caso e invece non lo è. Perché il Napoli segna il gol decisivo al ?90 ma lo fa agli sgoccioli di una partita giocata da padrona allo Stadium, sempre in...

Napoli-Udinese 4 : 2 - L'impresa dura solo 64 minuti. Le pagelle : La cronaca e il tabellino Bizzarri 6 Difende bene la porta in più occasioni, ma non basta Nuytinck 5 Evita un gol già fatto al 15esimo e poi soffre Insigne, qualche responsabilità su due dei gol ...

Roma - impresa a Napoli - Sarri : 'Lotta scudetto riguarda la Juve' : Roma, 4 mar. , askanews, impresa della Roma al San Paolo che batte 4-2 il Napoli, rivitalizza i giallorossi, e mette gli azzurri nel mirino della Juve che, con una partita da recuperare possono ...

LIVE Pagelle Napoli-Roma - Serie A in DIRETTA : i partenopei vogliono continuare a sognare - i giallorossi cercano l’impresa nella bolgia del San Paolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Roma, big match della 27esima giornata di Serie A. Al San Paolo vedremo una grandissima sfida tra la squadra di Sarri, che vuole continuare a sognare uno storico scudetto e quella di Di Francesco, che cerca l’impresa per tornare tra le prime quattro. Una partita che si preannuncia molto spettacolare per il grande tasso tecnico dei due organici specialmente nel settore offensivo, ...

DIRETTA/ Lipsia Napoli - risultato finale 0-2 - info streaming video e tv : il Napoli sfiora l'impresa : DIRETTA Lipsia Napoli, info streaming video e tv: alla Red Bull Arena i partenopei provano una rimonta difficile nei sedicesimi di Europa League.

Lipsia-Napoli 0-2 - impresa a metà : non bastano Zielinski e Insigne : Ci sono poche speranze per il Napoli di Sarri, uscito sconfitto dalla partita del San Paolo per 3 reti ad 1 senza dimostrare grinta e determinazione necessarie per andare fino in fondo all'Europa...

Lipsia-Napoli alle ore 19 La Diretta Sarri lancia molti titolari per l'impresa : Ci sono poche speranze per il Napoli di Sarri, uscito sconfitto dalla partita del San Paolo per 3 reti ad 1 senza dimostrare grinta e determinazione necessarie per andare fino in fondo all'Europa...

Lipsia-Napoli Europa League : dove vedere la diretta tv - serve l'impresa : Sarri ARBITRO : Anthony Taylor , Inghilterra, Lipsia-Napoli in diretta tv e streaming ore 19 Lipsia-Napoli in diretta su Sky Sport 3 HD e Sky Calcio 2 HD, telecronaca Massimo Marianella; commento ...