La sindaca di Torino | Chiara Appendino | ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - ha registrato all’anagrafe tre bambini di altrettante coppie omogenitoriali : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe della città un bambino nato in Italia di una coppia omogenitoriale, costituita da due donne. È la prima volta che in Italia un sindaco decide direttamente per l’iscrizione, senza richiedere il The post La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe tre bambini di altrettante coppie omogenitoriali appeared first on Il Post.

Torino - Comune non riconosce figlio di due donne nato con la procreazione assistita. La mamma : “La sindaca ha scelto di non intervenire - le è mancato il coraggio” : Chiara e Micaela hanno sono diventate madri da pochi giorno grazie alla procreazione medica assistita. Il 13 aprile è nato il loro figlio Niccolò Pietro che il 23 aprile rischia di diventare “apolide” perché la legge italiana non prevede il riconoscimento dei figli e delle figlie nate da coppie omogenitoriali. “Abbiamo presentato il problema al Comune quattro mesi fa – spiega Chiara Foglietta, che ricopre anche la carica di consigliere ...

Riders - l’alba di un nuovo sindacato? A Bologna la prima ‘Internazionale’ e la Carta dei Diritti : “Torino? Non ci sono solo i tribunali” : “Non sarà una sentenza a chiudere la partita”. A pochi giorni dalla decisione del tribunale di Torino che ha respinto il riconoscimento dello stato di lavoratore dipendente a sei fattorini della società tedesca del delivery Foodora, i Riders d’Italia si sono dati appuntamento a Bologna per la prima assemblea nazionale. sono arrivati di domenica (15 aprile), da Genova, Torino, La Spezia, Brescia, Milano, Roma, ma anche Torino, con un solo ...

Torino - chiusa inchiesta su incidenti Piazza San Carlo.Tra indagati sindaca Appendino : Durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenò il panico. Una donna perse la vita. Oltre 1.500 i feriti. La sindaca: "Sono a disposizione della magistratura"

Torino e le Olimpiadi 2026. Chiamparino : «Inaffidabili. E anche la sindaca ha sbagliato la strategia» : Ma nel 1996-97 lo spirito con cui fu vissuta la 'gara' olimpica vedeva coinvolta e unita tutta la città a cominciare dalla politica». Data la natura movimentista di M5S a Torino c'era da aspettarselo?...

FCA - rischio esuberi a Torino. Chiamparino e Appendino scrivono a Marchionne - sindacati : “No investimenti e ammortizzatori esauriti” : Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca di Torino Chiara Appendino incontrano i sindacati metalmeccanici per esaminare la situazione degli stabilimenti piemontesi di Fca. In piazza Castello. davanti alla Regione, è stato organizzato un presidio dei lavoratori. “Si tratta di un’occasione utile di confronto, a fronte di un’incertezza che permane inalterata anche dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato ...

Torino - i sindacati di polizia : 'Antifascisti? No - questi sono delinquenti' : 'Ancora una volta la furiosa violenza dei Centri Sociali, lo spiccato senso anti democratico e illiberale, sotto la copertura di un inaccettabile ed offensivo pretesto 'anti fascistà, ha causato un ...

Embraco - salta il tavolo a Torino : i sindacati se ne vanno : Torino, 22 feb. , askanews, salta il tavolo all'Unione Industriale di Torino per la vicenda Embraco. L'azienda ha proposto unilateralmente ai sindacati un contratto di lavoro part time a tutti i ...

Embraco : i sindacati abbandonano incontro a Torino : Uilm: l'azienda non ritira i licenziamenti. Fiom: si finirà in tribunale - Non solo il governo, - Calenda aveva sprezzatamente definito i manager dell'Embraco 'gentaglia' - ora anche i sindacati, che ...