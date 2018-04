Juventus | ansia Chiellini | rischia di saltare l' Inter e non solo

Infortunio Chiellini/ Juventus - problema muscolare contro il Napoli : ansia per la finale di Coppa Italia : Infortunio Chiellini, problema muscolare in Juventus - Napoli: ansia per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Le ultime notizie sulle condizioni del difensore bianconero(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 21:24:00 GMT)

INFORTUNIO KHEDIRA/ Il ginocchio si piega e la Juventus è in ansia. Salta il Real Madrid? : INFORTUNIO KHEDIRA, problema al ginocchio per il centrocampista tedesco durante Germania-Spagna, la Juventus è in ansia. Salterà la sfida contro il Real Madrid di Champions League?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Juventus - ansia Chiellini. Il Real Madrid è a rischio : TORINO - Ha raggiunto comunque Coverciano Giorgio Chiellini per rispondere, come da regolamento, alla chiamata della Nazionale anche se un infortunio muscolare lo ha costretto, sabato sera, a uscire a ...

Juventus-Atalanta - Gasperini : 'Turnover ma non ci scansiamo. Gomez out - deve reagire' : Notizie sul tema Juventus-Atalanta in diretta tv, orario e streaming gratis: dove vedere la partita di recupero oggi 14 marzo Probabili formazioni Juventus-Atalanta, dubbi in attacco per Allegri e ...

Gasperini avverte la Juventus : "Noi non ci scansiamo mai" : Domani sera l' Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà a giocare in casa della Juventus, capolista, di Massimiliano Allegri. Si tratta del recupero di campionato, visto che due settimane fa la partita ...

Higuain tiene in ansia la Juventus : a rischio anche per il Tottenham : TORINO - L'amico Paulo Dybala segna in allenamento un gol strepitoso di sinistro, Gonzalo Higuain continua invece con il programma differenziato: non si è aggregato neppure ieri con la squadra, ma ha ...

Juventus - Lazio e Tottenham per volare. Higuain tiene in ansia Allegri : TORINO - Sentimenti contrastanti ma vissuti comunque con ottimismo verso il futuro. La quarta finale consecutiva di Coppa Italia della Juventus , conquistata con il doppio 1-0 rifilato all'Atalanta, ...

Infortunio Bernardeschi - sale l’ansia in casa Juventus : ancora intoppi negli esami : Infortunio Bernardeschi – Il bollettino medico di casa Juventus dopo il derby contro il Torino parlava chiaro: “Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Come per Higuain, sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Ebbene, ancora il giorno degli esami definitivi per Bernardeschi non è arrivato a causa delle condizioni del ginocchio. Come ...