“Io li ho visti…” Al Bano e Romina | Giovanni Ciacci spiffera tutto | “Ecco che è successo

caffeinamagazine

: @SuperMarioDV1 @CieloTV Serio? Anche io visti più volte entrambi (soprattutto Nuovo Cinema Paradiso) ma sta cosa c… - momperiglia : @SuperMarioDV1 @CieloTV Serio? Anche io visti più volte entrambi (soprattutto Nuovo Cinema Paradiso) ma sta cosa c… - Robertoro80 : @lisalucab @ilgiovanemassi Loro buttano dentro i giovani noi no...io visti più volte dal vivo e in TV Adopo Fiordal… - genovestato : @grassog di fatto è già sostenuto dalla fiscalità generale, purtroppo dico io, visti i risultati perlopiù miseri -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Non ci sono dubbi ormai che tra Ale Loredana Lecciso sia finita. Il cantante di Cellino San Marco ha rotto il silenzio a Storie Italiane dopo l’esibizione conPower a Ballando con le Stelle un paio di settimane fa. In studio si commentava la performance e Carrisi a quel punto deve aver perso la pazienza, quindi ha deciso di chiamare direttamente la conduttrice, Eleonora Daniele, ed è nato un durissimo botta e risposta tra i due ex. È stata la prima volta in cui Alammetteva pubblicamente la fine della storia con Loredana, anche lei intervenuta telefonicamente dopo lo sfogo del cantante. “Sono stufo che si faccia audience sulla mia vita privata – ha esclamato Alnon ha responsabilità nella fine della relazione con Loredana Lecciso. Loredana ha un carattere difficile, con la sua scelta non ha mai reso facile la vita in due. La ...