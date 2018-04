“Dio…” Caso Vannini | Antonio Ciontoli | choc su Facebook A pochi giorni dalla sentenza

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 aprile 2018) “Mio figlio è in una bara e loro probabilmente se la stanno ridendo”. Così, con un amarissimo sfogo che è disperazione e atto d’accusa verso il tribunale di Roma, era iniziata la lunga intervista di Marina, la mamma di Marcosubito dopo lache aveva condannato a 14 anni – contro i 21 richiestiprocura di Civitavecchia –. Unche, in un lungo articolo a firma di Emanuele Rossi sulle colonne del Messaggero, avrebbe rotto il silenzio sucon una frase: «Dio mio quanto odio, aiutaci…». Fake o profilo reale da parte è difficile stabilirlo con esattezza ma la reazione della rete è stata veemente. La notizia ha fatto presto il giro del web, approdata anche sul gruppo Fb “Giustizia e Verità per Marco” che conta quasi 40mila iscritti da tutta Italia. I genitori di Marco sono disperati. «Ho ancora in testa le urla di mio ...