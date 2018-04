Calcio femminile | le migliori italiane della diciannovesima giornata di Serie A | Guagni e

Calcio femminile - 19ma giornata Serie A : Juventus e Brescia ko - Tavagnacco vince a Verona : 19° turno ricco di sorprese quello del campionato di Calcio femminile di Serie A. Nel big match di questo sabato calcistico la Fiorentina dell’accoppiata Fattori/Cincotta ha superato 2-1 al “Gino Bozzi” di Firenze la Juventus, capolista del torneo nazionale, 2-1. Seconda sconfitta consecutiva per le bianconere che hanno pagato a caro prezzo la marcatura al 71′ di Ilaria Mauro e l’autorete di Cecilia Salvai ...

Calcio femminile : la Juventus giocherà in Champions League all’Allianz Stadium nella prossima stagione : Manca ancora l’ufficialità ma sembra orma certo che la Juventus Women disputerà gli incontri casalinghi della prossima Champions League di Calcio femminile all’Allianz Stadium, la ‘dimora‘ dalla squadra maschile. Un sogno che si avvera quello delle ragazze di Rita Guarino, già certe della qualificazione alla massima competizione continentale ed in lizza per lo Scudetto con il Brescia. Ricordiamo che, in caso di arrivo a ...

Calcio femminile - 19° turno Serie A : Juventus in trasferta a Firenze - derby lombardo tra Brescia ed Atalanta-Mozzanica : Si torna in campo nel campionato di Calcio femminile di Serie A (19° turno) e tante sono le partite interessanti che meritano attenzione per gli obiettivi che le compagini vogliono centrare. La Juventus capolista vuol dimenticare la sconfitta interna di una settimana fa nel big match contro il Brescia ed andrà a Firenze, affrontando le campionesse d’Italia uscenti. Non si prospetta, di certo, un incontro facile per le ragazze di Rita ...

Calcio femminile : il Brescia sponsorizzato dal sito di incontri C-Date - prima squadra in Europa ad avere questo partner : In lizza per lo Scudetto del campionato di Calcio femminile di Serie A con la Juventus, il Brescia si appresta a sfidare nel prossimo turno l’Atalanta Mozzanica ma sulle magliette della compagine allenata da Piovani ci sarà un nuovo sponsor. Il club lombardo sarà la prima squadra del “Pallone in rosa” in Europa ad avere il marchio di un sito di incontri. Si tratta di C-Date (www.C-Date.it), il più noto degli spazi virtuali di ...

Calcio femminile : Serie A e Serie B gestite dalla Figc e non più dalla LND? Si cambia ma il professionismo… : “Vogliamo dare il massimo impulso allo sviluppo del movimento. Il Calcio femminile è una disciplina olimpica e dunque è seguito con forte attenzione dal CONI, il campionato sta crescendo anche in termini di visibilità mediatica e, senza nulla togliere alla Lega Dilettanti, affidarlo ad una maggiore professionalità è un dovere da parte nostra. Vogliamo trovare la quadra organizzativa entro pochissimo tempo: il Calcio femminile di vertice resterà ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciottesima giornata di Serie A : Sabatino bomber - Bonetti geniale - Boattin caparbia : La diocettesima giornata della Serie A di Calcio femminile era attesa per lo scontro “Scudetto” tra Brescia e Juventus, vinto dalle Leonesse in trasferta (2-1), e molto altro. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. DANIELA Sabatino (BRESCIA): Rapace d’area come poche, realizza il gol del raddoppio a Vinovo contro la Juventus. Lei, più di altre, incarna lo spirito di grande abnegazione, ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia vincente a Vinovo - è aggancio alla Juventus! Campionato riaperto : Si riapre il discorso Scudetto nel Campionato di Serie A di Calcio femminile: il Brescia passa per 1-2 in casa della Juventus, vendica lo 0-4 subito all’andata, ed aggancia le bianconere in vetta alla classifica. Si ferma così a 17 la striscia di vittorie consecutive della formazione allenata da Rita Guarino, punita dalle reti di Daleszczyk al 4′ e di Sabatino in pieno recupero della prima frazione. Nella ripresa la rimonta juventina ...

Calcio femminile - 18° turno Serie A : super sfida Juventus-Brescia - Fiorentina contro il Chievo : ... di Juventus Channel e dello streaming su BCF Channel di MyCujoo. La terza classificata Tavagnacco affronterà tra le mura amiche il Ravenna Woman e per le friulane, sulla carta, il conseguimento dei ...

Calcio femminile - 18° turno Serie A : super sfida Juventus-Brescia - Fiorentina contro il Chievo : Dopo gli impegni della Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini, torna il campionato di Serie A. Andrà in scena, domani, il 18° turno del massimo torneo nazionale e sarà un sabato di fuoco. In programma infatti, a Vinovo, lo scontro diretto per il primato della classifica tra Juventus-Brescia. Le due squadre che hanno rifornito maggiormente la compagine italica nelle sfide valide per le Qualificazioni ai Mondiali 2019, si confronteranno ...

Calcio femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei continentali - l’Italia sogna l’impresa : Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Calcio femminile. Potranno partecipare 12 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento. QUANTE ATLETE PARTECIPANO alle Olimpiadi: Parteciperanno 12 squadre, ciascuna composta da 18 calciatrici. Non ci sono limiti di età come invece accade al maschile. PAESE ORGANIZZATORE – Il Giappone è già qualificato in qualità di Paese ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vicina alla fase finale. Il Belgio piegato dallo spirito di squadra azzurro : La fase finale del Mondiale 2019 in Francia si fa sempre più vicina per l’Italia di Calcio femminile. La squadra allenata da Milena Bertolini ha compiuto un passo decisivo superando al Paolo Mazza di Ferrara 2-1 il Belgio nello scontro diretto del gruppo 6. Con due gare che restano (contro il Portogallo a Firenze l’8 giugno e contro il Belgio in trasferta il 4 settembre) le Italiane possono vantare un vantaggio di 8 punti sulle ...

Calcio femminile : l'Italia rimonta il Belgio ed ipoteca il mondiale : video : Contrariamente ai maschietti l'Italia al femminile del Calcio fa un passo avanti decisivo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo. Le azzurre hanno rimontato il Belgio, principale antagonista nella corsa alla rassegna iridata, che avevano aperto le danze con un Calcio di rigore realizzato da Janice Cayman al 37'. L'undici di Milena Bertolini si è rimboccato le maniche e ha trovato prima il pareggio con Martina Rosucci e poi ha trovato il ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. La gioia nelle parole di Milena Bertolini - Manuela Girelli e Cecilia Salvai : L’Italia ha battuto il Belgio per 2-1 compiendo così un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile: ora servirà una vittoria contro il Portogallo per staccare con una gara d’anticipo il pass per la rassegna iridata che nel 2019 verrà organizzata in Francia. Andiamo a scoprire le dichiarazioni di CT ed atlete dopo il triplice fischio finale. La prima a parlare a fine gara ai microfoni di Rai Sport, dopo un ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. Le pagelle delle azzurre. Giuliani miracolosa - Girelli eroina vincente : L’Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1 e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre si sono imposte a Ferrara grazie alle reti di Rosucci e Girelli che hanno rimontato il gol di Cayman: sesta vittoria consecutiva nel girone, 8 punti di vantaggio proprio sulle Yellow Tigers (una partita in mano) e biglietto per la Francia quasi in tasca. Di seguito le pagelle delle ...