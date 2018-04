Anche Maradona esulta con Kouluibaly | ' Mamma mia!'

Amici 17 : Maria De Filippi punta Anche su Diego Armando Maradona : Diego Armando Maradona superospite di Amici di Maria De Filippi Questa sera andrà in onda la terza punta ta del Serale di Amici 17. Maria De Filippi ha deciso a poche ore dalla diretta di ospitare il grande campione argentino Diego Armando Maradona . Ad annunciarlo è stato il sito Davide Maggio. Dopo l’ospitata del grande campione Francesco Totti della scorsa settimana, toccherà al Pibe de oro varcare gli studi Elios di Roma. Per la De ...

Maradona : “Benedetta Var - Anche se la ‘mano de dios’ non sarebbe esistita” : Maradona: “Benedetta Var, anche se la ‘mano de dios’ non sarebbe esistita” ‘Benedetta Var’, anche se magari nel 1986 gli avrebbe annullato il più famoso gol nella storia del calcio. A promuovere l’utilizzo della moviola in campo è Diego Armando Maradona secondo cui “è giusto che ci sia la tecnologia nel calcio. Non si può […]