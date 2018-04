Xbox One | Microsoft inizia i lavori per la prossima console Rumor

Xbox One : tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento di maggio : Microsoft ha finalmente svelato, tramite un post sul blog ufficiale scritto da Bradley Rossetti, tutte le principali novità in arrivo con l’aggiornamento di maggio numerato 1805 per Xbox One. Si tratta di un major update appartenente sempre al ramo Redstone 4 e, gli utenti iscritti al programma Preview nel canale Alfa, hanno ricevuto qualche giorno fa la prima build in assoluto la quale, come di consuetudine, ha portato con sè ...

Hellblade : vediamo la comparativa tra Xbox One X e PS4 Pro : Il nuovo titolo di Ninja Theory, Hellblade: Senua's Sacrifice, è un titolo di successo dello studio e questo ha comportato il lancio anche su console, ci fa notare Gamingbolt.Il gioco è stato originariamente lanciato su PS4 e PC, mentre adesso è sbarcato anche su Xbox One e sulla nuova e potente macchina da gioco Microsoft, stiamo parlando di Xbox One X naturalmente. Sembra proprio che Ninja Theory abbia realizzato una delle migliori, se non la ...

Xbox Live - achievement : ecco come funzionerebbe il nuovo sistema Carriera : Ci sarebbero anche, come fattori determinanti, il numero di giochi, l'avvio di un determinato quantitativo di giochi al giorno, la competizione in rete e , forse, la condivisione/lo streaming dalla ...

L'infernale horror Agony ha una data di uscita per PS4 - Xbox One e PC : L'atteso titolo horror-survival Agony, dopo il recente rinvio, ha finalmente una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile dal 22 maggio 2018. Lo studio di sviluppo Madmind pubblicherà il gioco per PlayStation 4, Xbox One e PC.Oltre ad esser considerato come uno dei titoli horror più attesi del 2018, il videogioco finanziato su Kick Starter metterà alla prova i giocatori con la sua ambientazione maligna e brutale. Agony vi getterà nel ...

La versione finale di DayZ uscirà contemporaneamente su Xbox One e PS4 : DayZ, il titolo zombie survival action multiplayer che avrebbe ispirato giochi come H1Z1 e, in qualche modo, anche il genere battle royale, lo abbiamo visto in azione, nella versione Xbox One, in occasione del PAX East di Boston.Il gioco, quindi, arriverà anche su console, ma, almeno per la versione iniziale, arriverà prima su Xbox One e in seguito su PS4. Parlando con GamingBolt, Eugen Harton, Lead Producer di DayZ presso Bohemia Interactive, ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : partito il weekend di gioco gratuito su Xbox One : Come già annunciato in precedenza, PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei titoli più popolari dello scorso anno, ma anche il gioco che ha dato il via all'incredibile successo dei Battle Royale, è ora disponibile gratuitamente per gli utenti Xbox One. Grazie all'offerta Free Play Days di Microsoft, potrete provare l'intero gioco fino al 22 aprile.Come segnala Gamingbolt, vi avvisiamo che l'offerta è valida solo per i membri Xbox Live Gold. ...

E3 2018 Microsoft : quali giochi saranno presentati per Xbox One? : Nelle ultime ore siamo stati sommersi da indiscrezioni sul mondo Xbox, con un annuncio di lavoro che sembra suggerire che Microsoft stia già lavorando a un successore di Xbox One. Al di là di questo, sembra che i possessori di Xbox One potranno sfregarsi le mani ancora di più, poiché sono emersi alcuni dettagli sui piani di Microsoft per l'E3 2018. Parlando con Major Nelson, il capo redattore di Xbox Wire, Will Tuttle, ha condiviso alcune ...

Halo : The Master Chief Collection si ottimizzerà su Xbox One X : 343 Industries annuncia ufficialmente l’arrivo nel corso del 2018, di un corposo aggiornamento per Halo: The Master Chief Collection, rivolto ad ottimizzare tutti i titoli della Collection, con il supporto Xbox One X. Halo: The Master Chief Collection si aggiornerà su Xbox One X In data odierna il team di sviluppo ha svelato tutte le migliorie che verranno apportate alla Collection per i possessori della Xbox One X, ...

Un leak mostra i dettagli del nuovo sistema di avatar per Xbox One : Il tanto atteso nuovo sistema di avatar per gli utenti Xbox One non ha ancora una data d'uscita ufficiale, e nonostante sia stato annunciato da tempo sappiamo ancora molto poco di questa novità promessa da Microsoft. Come riporta Eurogamer.net un video spuntato in rete questa mattina mostra però il processo di creazione del nostro alter ego, svelando molti dettagli dei nuovi avatar e offrendo la possibilità di avere un primo assaggio delle ...

NBA Playgrounds 2 annunciato per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Saber Interactive ha annunciato ufficialmente NBA Playgrounds 2 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, il nuovo episodio della serie arriverà nel corso dell'estate.Come segnala DSOGaming, in questo NBA Playgrounds 2 saranno apportate modifiche rispetto al primo capitolo, ci saranno migliorie per quanto riguarda il comparto multiplayer locale, saranno introdotti nuovi campi da basket e la Playground Championship, ovvero la classifica mondiale ...

Il catalogo dei giochi retrocompatibili per Xbox One si arricchisce con 8 titoli della prima Xbox : Nella seconda puntata dello show mensile di Microsoft, Inside Xbox, sono stati svelati parecchi giochi della prima Xbox in arrivo su Xbox One tramite la funzione di retrocompatibilità. Nel corso della puntata si parlò di ben 19 giochi in arrivo, 8 dei quali sarebbero stati resi disponibili il 17 aprile. Come riporta Gamespot, Microsoft ha mantenuto le promesse e da ora potete giocare su Xbox One:La seconda ondata di titoli della prima Xbox è ...