Un video di God of War spiega le migliori strategie di combattimento

God of War : attraverso un video Cory Barlog ringrazia i fan che hanno atteso a lungo il gioco : God of War è finalmente tra noi, l'esclusiva di Sony Santa Monica è ora disponibile per PS4 (e PS4 Pro) e, proprio nel giorno del lancio, il director Cory Barlog ha voluto ringraziare i fan che hanno atteso a lungo il titolo con un video messaggio.Il director è stato già protagonista di un filmato che mostrava tutta la sua commozione di fronte alle recensioni più che positive per God of War e ora, come segnala Dualshockers, arriva un nuovo video ...

Com'era God of War nel 2015? Un video mostra il prototipo che convinse Sony : Ormai tutti coloro che seguono il mondo dei videogiochi conoscono gli elementi cardine su cui si fonda God of War e sono consapevoli del gameplay e delle caratteristiche dell'ultima fatica dei Santa Monica Studios. In questo caso, tuttavia, vi accompagniamo in un tuffo nel passato che svela un retroscena davvero molto interessante.Come riportato da DualShockers, durante una diretta dedicata al gioco, Sony Interactive Entertainment ha mostrato ...

Un imperdibile video ci mostra la gioia e la commozione di Cory Barlog di fronte alle recensioni di God of War : La giornata di oggi coincide finalmente con l'attesissimo debutto di God of War, un titolo che a livello di media voti possiede lo scettro di migliore esclusiva PS4 e che è stato accolto in maniera incredibilmente positiva da tutta la critica.In questi giorni il game director, Cory Barlog, aveva più volte accennato a una reazione commossa di fronte alla recensioni e dopo diverse riflessioni ha deciso di condividere proprio questa video reazione. ...

God of War : un video ci mostra la Photo Mode : Oggi è una giornata importante per i tantissimi fan di God of War e per i possessori di PS4, la tanto attesa esclusiva di Santa Monica approda finalmente sulle console di Sony e, poco fa, abbiamo avuto l'occasione di visionare il trailer con i riconoscimenti della stampa specializzata.In occasione del lancio, Sony Interactive Entertainment ha presentato la modalità foto durante un livestream. Questa Photo Mode arriverà in God of War in futuro, ...

Nuovo video dietro le quinte per God of War mostra gli orribili Revenant : God of War grazie ad un Nuovo videodiario è stata svelata la creazione dell'inquietante Revenant. Nel Nuovo video di God of War infatti si vede che Kratos avrà a che fare con un Nuovo nemico molto forte. Nell’attesa dell'uscita di God of War di domani, Sony ha deciso di pubblicare periodicamente una serie di video per incuriosire gli utenti fino al lancio del gioco. Manca pochissimo per God of War L’ultimo video pubblicato da Sony svela i ...

God of War : un nuovo video dietro le quinte punta i riflettori sul Revenant : Ormai ci siamo, manca solamente un giorno e finalmente i giocatori potranno mettere mano all'attesissimo God of War, il titolo di Sony Santa Monica diventato l'esclusiva PlayStation 4 con la media voti più alta di sempre.Come segnala Dualshockers, in vista del lancio, Sony ha rilasciato un nuovo video dietro le quinte per God of War che si concentra su uno dei nemici più letali del gioco, il Revenant.In particolare, il video evidenzia le ...

God of War : un nuovo video dietro le quinte ripercorre le vicende che hanno plasmato Kratos nei precedenti giochi della serie : L'uscita del tanto atteso God of War è a pochi giorni di distanza. L'esclusiva per PS4, che già può vantare la media voti più elevata tra i titoli della serie, porterà con sé un notevole carico di novità che ha quasi reinventato la serie come la conosciamo.Il nuovo video pubblicato oggi, infatti, ci mostra come Kratos è cambiato dagli inizi della serie. Come segnala Dualshockers, Sony ha rilasciato un nuovo filmato per l'imminente God of War ...

God of War : due video ci mostrano le differenze tra le versioni PS4 e PS4 Pro : Come probabilmente saprete, God of War è stato già protagonista, nella giornata di oggi, della nostra approfondita recensione e in rete sono comparse le prime votazioni per la nuova avventura di Kratos.Ormai mancano pochi giorni all'arrivo dell'esclusiva PS4 che, ovviamente, approderà anche su PS4 Pro. Ma ci saranno differenze sostanziali tra le versione per la console standard e quella premium?A tal proposito risultano interessanti i primi ...

God of War : il nuovo video si concentra sul sistema di progressione : God of War, l'attesissima esclusiva PS4 e l'ultimo capitolo della lunga serie di giochi d'azione di Sony, uscirà finalmente tra pochissimi giorni. In vista del lancio, gli sviluppatori hanno rilasciato diversi video che descrivono diverse parti del gioco, come la colonna sonora. Oggi è stato pubblicato un altro di questi video, che descrive in dettaglio la progressione.Nel video riportato da Dualshockers, il Gameplay Designer, Jason McDonald, ...

Il nuovo video di God of War si focalizza sulla colonna sonora : Con il lancio di God of War sempre più vicino, Sony continua a stuzzicarci rilasciando video dietro le quinte. Stavolta abbiamo avuto modo di approfondire la soundtrack e conoscere la lingua utilizzata nella partitura, il vecchio norvegese.Il nuovo God of War rompe la tradizione usando la mitologia norrena come fonte di ispirazione rispetto al greco. Come segnala Dualshockers, per riflettere questo cambiamento, Peter Scaturro, il principale ...