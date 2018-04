Per il dopo Schulz è stata scelta Andrea Nahles | l' Spd elegge la prima donna alla guida

Barcellona - Iniesta si commuove dopo la Coppa : 'Grazie Per l'affetto' : TORINO - La vittoria del Barcellona contro il Siviglia , 0-5, in Coppa del Re sarà ricordata come la finale di Andrés Iniesta . Sicuramente la sua ultima grande partita con il club catalano, ...

SuPerbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Assen. Perde terreno Melandri : Un primo ed un secondo posto ad Assen, quarto Round del Mondiale 2018 Superbike, lanciano sempre più in vetta Jonathan Rea mentre Marco Melandri e la Ducati perdono terreno. In ripresa Sykes, sul gradino più alto del podio in gara-2. Classifica Mondiale 2018 Superbike dopo IL Round DI ASSEN 1.Jonathan REA 139 KAWASAKI 2.CHAZ DAVIES 118 DUCATI 3.MARCO Melandri 106 DUCATI 4.MICHAEL VAN DER MARK 87 YAMAHA 5.XAVI ...

Alberto Ogaristi/ Assolto dopo la latitanza e 5 anni in carcere Per un delitto non commesso (Sono Innocente) : Nella puntata di questa sera di Sono Innocente si parlerà di Alberto Ogaristi, operaio di Casal di Principe arrestato e condannato all'ergastolo per un delitto che non aveva commesso.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:09:00 GMT)

Rafael Nadal si allena dopo la vittoria : 'Niente di nuovo Per me' : Analizzando la partita, il numero uno del mondo ha riconosciuto 'di aver giocato solido . Il primo set è stato molto difficile, sul 3-1 ho giocato un prossimo game e poi non ho sfruttato una palla ...

Jonathan a Verissimo : dopo l’Isola pronto a lasciare l’Italia Per un figlio : Jonathan dopo l’Isola vuole un figlio: l’ex naufrago pronto a lasciare l’Italia All’Isola dei Famosi Jonathan Kashanian ha più volte ribadito di essere intenzionato a mettere presto su famiglia. L’ex naufrago vuole un figlio e oggi, a Verissimo, non ha fatto altro che ribadire la sua intenzione. Jonathan è così convinto e fermo nella sua […] L'articolo Jonathan a Verissimo: dopo l’Isola pronto a lasciare ...

Rosa Perrotta a Verissimo risponde alle critiche dopo il sì a Pietro : Pietro Tartaglione e la proposta a Rosa: la risposta alle critiche a Verissimo Rosa Perrotta, ospite della puntata di oggi di Verissimo, ha parlato delle sue future nozze con Pietro Tartaglione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato con gioia che il lieto evento si terrà ad aprile del prossimo anno e che ha affidato tutta l’organizzazione del matrimonio a Alessia Mancini! Le due hanno infatti sancito definitivamente la loro ...

Andrea Orlando - la disPerazione totale dopo Renzi : 'Prendiamo una decisione o il Pd muore' : La tentazione all'interno del Partito democratico di tornare al governo nonostante la scoppola elettorale è fortissima. E lo è immensamente di più tra le fila della minoranza dem, con l'ex ministro ...

Governo dopo il 27 aprile : decisive le suPer buste paga da 14mila€ : Il 65% degli eletti sono alla Camera o al Senato per la prima volta. Non hanno mai avuto una busta paga da parlamentari, 14 mila euro mensili. “Mollarla? Il parlamento è come vincere il superenalotto”. Segui su affaritaliani.it

INDIA - PENA DI MORTE Per STUPRATORI DI BAMBINI/ Provvedimento dopo i casi di tre minori violentate e uccise : INDIA, tre bambine violentate e uccise ai matrimoni, orrore senza fine: si chiede la PENA di MORTE. Montano le proteste a Nuova Dehli per chiedere la PENA di MORTE a chi stupra(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:28:00 GMT)

Liegi-Bastogne-Liegi - Vincenzo Nibali Per spiccare il volo. Lo Squalo vuole la vittoria - l’impresa dopo la Sanremo : Al via per una nuova magia, per cercare di entrare sempre di più nel mito, per riscrivere la storia, per regalare agli inguaribili romantici del pedale un nuovo numero d’antologia. Vincenzo Nibali è uno degli annunciati favoriti della vigilia alla Liegi-Bastogne-Liegi, si presenta in Belgio con l’obiettivo di fare saltare il banco e di conquistare quella vittoria che era sfumata nel 2012: la Doyenne è un vecchio pallino dello Squalo ...

Ignazio Moser dopo l’oPerazione : “Cecilia assente Per mia scelta - basta paranoie” : Ignazio Moser parla dopo l’operazione a cui si è sottoposto: “Cecilia assente per mia scelta, ma basta paranoie e rotture di scatole” Nei giorni scorsi Ignazio Moser si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. Quello stesso ginocchio che gli affezionati del Grande Fratello Vip ricorderanno molto bene, visto che a reality in corso, […] L'articolo Ignazio Moser dopo l’operazione: “Cecilia assente ...

Rebecca De Pasquale disPerata : “Dopo il GF sono senza lavoro” : GF: Rebecca De Pasquale lancia un appello disperato Un nome che gli appassionati del Grande Fratello ricorderanno senz’altro è quello di Rebecca De Pasquale, concorrente della quattordicesima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Sotto gli occhi delle telecamere, Rebecca raccontò la scoperta dell’omosessualità quando era ancora un ragazzo di nome Sabatino, il passato da monaco e il cambiamento di sesso. Intervistata da Gay.it, ...

“Brava!”. Ed è boom di like Per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Quale risiko Per la pace in Siria dopo la vittoria di Assad : L'economia centralizzata, nel Paese di Bashar, non c'è ormai più, per l'ottimo motivo che operano, sul territorio di Damasco, quattro poteri militari di primissimo rango internazionale, la Russia, l'...