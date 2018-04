Berlusconi “Salvini leader | ma no Governo con Di Maio” Mattarella | domani incarico a

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Governo - Travaglio : “Salvini? E’ pericoloso allontanarsi da Berlusconi : o ti compra o ti pesta o resti il suo fedele Dudù” : “La chiusura di Di Maio a Salvini? A me la soluzione M5S-Pd è sempre sembrata l’unica realistica. Da un lato, a Salvini non conviene distruggere la coalizione, per quanto fittizia, del centrodestra, rischiando di diventare il capo di una monade al 17%. Dall’altro, Berlusconi ha ottimi argomenti per tenere avvinto a sé come l’edera l’alleato leghista”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi - forse non può” : “Salvini al Colle sembrava Dudù“. L’analisi del secondo giro di consultazioni per il M5s la fa Alessandro Di Battista. A margine del Festival del giornalismo di Perugia, dove è stato invitato per un dibattito, parla del discorso del centrodestra dopo il colloquio con Sergio Mattarella e paragona il leader del Carroccio al cane dell’ex Cavaliere. “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca”, dice l’ex ...

Di Battista : “Salvini al Colle sembrava Dudù. Spero che abbia coraggio di staccarsi da Berlusconi - ma forse non può” : “Salvini ieri sembrava Dudù“. Alessandro Di Battista, ex parlamentare e ancora una delle voci più ascoltate dentro il Movimento, torna a parlare delle trattative per il governo. E, a margine di un incontro al Festival del giornalismo di Perugia, commenta il discorso tenuto dalla coalizione di centrodestra al termine del secondo giro di consultazioni al Colle: “Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala ...

M5s - Lezzi : “Salvini sta perdendo una grande occasione andando con Berlusconi. Pd? Dialoghi con noi sui temi” : “Salvini? Sta perdendo una grande occasione. Se davvero vuole il cambiamento, non può ottenerlo insieme con Berlusconi“. Così a Ecg Regione (Radio Cusano Campus) la senatrice del M5s, Barbara Lezzi, si pronuncia sulla liason Lega-Forza Italia e spiega: “Berlusconi ha governato negli ultimi anni e ci ha lasciato un’eredità pesantissima, dalla legge Fornero all’ultimo aumento dell’Iva. Non voglio mettermi al ...

Governo - M5s : “Salvini con Forza Italia al Quirinale? Si scelga tra il cambiamento o il passato con Berlusconi” : Il centrodestra andrà con un’unica delegazione al secondo giro di consultazioni al Quirinale? E allora Matteo Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l’Italia con Silvio Berlusconi. Non commentano ufficialmente ma è questa la reazione dei vertici del Movimento 5 stelle, secondo l’agenzia Ansa, alla proposta fatta dal segretario della Lega agli altri leader del centrodestra: salire insieme al Colle la ...

Berlusconi : “Salvini provi a fare il governo” : Berlusconi: “Salvini provi a fare il governo” “Matteo ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo”, sostiene il leader di Forza Italia Continua a leggere

Brunetta (FI) : “Salvini ci deve rispetto - come Berlusconi ne ha avuto per la Lega dal ’94” : Brunetta, dopo lo strappo ricucito in extremis nel centrodestra, con l'elezione dell'azzurra Elisabetta Casellati, avverte: "Qui c’è in gioco l’esistenza del centrodestra, c’è in gioco l’esistenza di Forza Italia e del futuro del Paese".Continua a leggere

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

Camere - Cicchitto (Civica popolare) : “Salvini? Non è nel suo interesse rompere con Berlusconi” : “Sta andando in modo paradossale: Salvini e Di Maio hanno scoperto all’improvviso che esiste anche Berlusconi”. Fabrizio Cicchitto, presidente uscente della commissione esteri alla Camera, commenta così la prima giornata di voto per i presidenti di Camera e Senato. “Non credo che sia dell’interesse di Salvini rompere con Berlusconi”. L'articolo Camere, Cicchitto (Civica popolare): “Salvini? Non è nel suo ...

