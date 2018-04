Ascolti | Amici supera Ballando di un soffio

Ascolti tv : Amici supera di misura Ballando con le stelle. Ancora un testa a testa per i due show del sabato sera : Ancora una vittoria di misura, dopo quella della scorsa settimana, per Amici di Maria De Filippi nella sfida degli Ascolti del sabato sera. Il talent show di Canale 5 ha raccolto 3.792.000 ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.55%) - Ballando 20.3% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Nel dettaglio l’anteprima Ballando Tutti in Pista ha raccolto 4.100.000 spettatori e il 18.8%, a seguire il programma ha ottenuto 3.500.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.55%) - Ballando 20.3% (anteprima 18.8%) : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Nel dettaglio l’anteprima Ballando Tutti in Pista ha raccolto 4.100.000 spettatori e il 18.8%, a seguire il programma ha ottenuto 3.500.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria ...

Ascolti tv : vince Amici di Maria De Filippi - ma Ballando non molla : Un altro sabato sofferto, è proprio il caso di dirlo. Dopo la vittoria, per pochissimo, portata a casa da Maria De Filippi la scorsa settimana, Amici ha vinto anche questo sabato 21 aprile, ma non senza sudare fino...

Ascolti tv - 21 aprile 2018 : vince Amici 17 col 21 - 53% di share. Ballando al 19 - 66% : Ascolti tv sabato 21 aprile 2018: ieri sera la terza puntata di Amici 17 Serale vista da… Com’è andata la nuova sfida degli Ascolti tv di sabato 21 aprile 2018? Beh, a vincere un “nuovo round” è stato Amici 17 Serale. Ieri sera, in prima serata su Canale5, la terza puntata del programma di Maria […] L'articolo Ascolti tv, 21 aprile 2018: vince Amici 17 col 21,53% di share. Ballando al 19,66% proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - 21 aprile 2018 : vince Amici 17 col 21 - 55% di share. Ballando al 19 - 66% : Ascolti tv sabato 21 aprile 2018: ieri sera la terza puntata di Amici 17 Serale vista da… Com’è andata la nuova sfida degli Ascolti tv di sabato 21 aprile 2018? Beh, a vincere un “nuovo round” è stato Amici 17 Serale. Ieri sera, in prima serata su Canale5, la terza puntata del programma di Maria […] L'articolo Ascolti tv, 21 aprile 2018: vince Amici 17 col 21,55% di share. Ballando al 19,66% proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.55%) - Ballando 19.66% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Amici di Maria De Filippi Buonanotte – ...

Ascolti tv - 21 aprile 2018 : vince Amici 17 col 21 - 6% di share. Ballando al 19 - 7% : Ascolti tv sabato 21 aprile 2018: ieri sera la terza puntata di Amici 17 Serale vista da… Com’è andata la nuova sfida degli Ascolti tv di sabato 21 aprile 2018? Beh, a vincere un “nuovo round” è stato Amici 17 Serale. Ieri sera, in prima serata su Canale5, la terza puntata del programma di Maria […] L'articolo Ascolti tv, 21 aprile 2018: vince Amici 17 col 21,6% di share. Ballando al 19,7% proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7%. Crolla SNL (1.2%) : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle - ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. ...

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 21 aprile 2018 : Siamo di nuovo qui a chiederci chi abbia vinto fra Amici 17 e Ballando con le Stelle 2018, fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tutti a caccia degli Ascolti tv. La prima sfida è stata vinta da Rai 1, la seconda da Canale 5. Lo spareggio chi se lo aggiudicherà? Ecco i dati Auditel di sabato 21 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 21 aprile 2018 ++ Gli Ascolti tv usciranno alle ore 10:00 circa. Articolo in aggiornamento ++ RAI 1. La settima puntata di ...

Ascolti tv - testa a testa con Ballando : Amici vince di misura : Si è conclusa con un testa a testa vinto alla fine seppure di poco dal serale di Amici di Maria De Filippi contro Ballando con le stelle di Milly Carlucci la sfida per gli Ascolti della prima serata tv del sabato sera. Ospiti del talent di Canale 5: Gianni Morandi, Ghali e Francesco Totti Ascolti tv, Ballando vs Amici Il programma di Rai1, che la scorsa settimana era in testa, ha ottenuto con la prima parte “Ballando…tutti in ...

Gli Ascolti di Amici di Maria De Filippi - la seconda puntata vince (di poco) su Ballando Con Le Stelle : Gli ascolti di Amici di Maria De Filippi di sabato 14 aprile, share in linea con la prima puntata della settimana scorsa. Il talent di Maria De Filippi, giunto quest'anno alla diciassettesima edizione, si è dovuto confrontare ancora una volta con la pista di Ballando Con Le Stelle, in onda su Rai 1. Un testa a testa tra le due regine bionde del sabato sera, Milly Carlucci e Maria De Filippi, che sfocia in un un risultato di quasi parità: la ...

Ascolti tv - vince Amici di Maria De Filippi la sfida "sofferta" del sabato sera : La sfida degli Ascolti di sabato 14 aprile è stata vinta da Maria De Filippi e dalla scuola di Amici seppur di pochissimo.