Amici 2018 | terza puntata serale | Heather Parisi attacca Biondo!

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7%. Crolla SNL (1.2%) : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato ...

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 21 aprile 2018 : Siamo di nuovo qui a chiederci chi abbia vinto fra Amici 17 e Ballando con le Stelle 2018 , fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tutti a caccia degli Ascolti tv. La prima sfida è stata vinta da Rai 1, la seconda da Canale 5. Lo spareggio chi se lo aggiudicherà? Ecco i dati Auditel di sabato 21 aprile 2018 . Ascolti tv ieri , 21 aprile 2018 ++ Gli Ascolti tv usciranno alle ore 10:00 circa. Articolo in aggiornamento ++ RAI 1. La settima puntata di ...

Eliminato Amici 2018 terza puntata : la clamorosa decisione della giuria Video : Prosegue l'avventura su Canale 5 con il serale [ Video ]di Amici 2018 : questa sera su Canale 5 va in onda la terza puntata di questa diciassettesima edizione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti televisivi anche se la sfida contro Ballando con le stelle si sta rivelando più difficile del previsto. Ecco che per correre ai ripari e attirare l'attenzione di un pubblico sempre più ampio, la De Filippi questa sera ha ...

Amici 2018 Serale - l’eliminato della terza puntata non c’è stato : vince Irama : L’eliminato della terza puntata di Amici 2018 Serale non c’è stato Nella terza puntata di sabato 21 aprile nessuno degli undici concorrenti ancora in gara ad Amici 2018 Serale è stato eliminato. Al (non) verdetto si è arrivati come sempre grazie al meccanismo di quest’anno. Dopo che la Commissione Esterna ha proclamato vincitore della serata […] L'articolo Amici 2018 Serale, l’eliminato della terza puntata non ...