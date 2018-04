A Jungels la Liegi-Bastogne-Liegi

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Bob Jungels fa saltare il banco. Bene Formolo e Pozzovivo - Nibali senza energie : Volata ad Ans? No, grazie! La quarta Classica Monumento della stagione è tutta della Quick-Step Floors e in particolare di Bob Jungels, che ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2018 con uno splendido attacco di quasi 20 chilometri portato sulla Côte Roche-aux-Faucons, partendo in contropiede dopo un primo allungo del compagno di squadra Gilbert e difeso alla perfezione da Julian Alaphilippe, saltato sulle ruote di tutti i contrattaccanti nei ...