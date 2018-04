Dopo Meghan | tocca a Harry Ma l’addio al celibato del principe non è più segreto | un

caffeinamagazine

: Harry e Meghan: viaggio di nozze in Namibia dopo il matrimonio a Windsor - infoitcultura : Harry e Meghan: viaggio di nozze in Namibia dopo il matrimonio a Windsor - CocoLaVieEnRose : vogue_italia: Ormai è tutto pronto, anche il viaggio di nozze. Scoprite con noi dove andranno dopo il matrimonio Me… - ItalianStyle_it : Ormai è tutto pronto, anche il viaggio di nozze. Scoprite con noi dove andranno dopo il matrimonio Meghan e Harry. -

(Di sabato 21 aprile 2018) Prima èto ae ora è il turno di. Anche se mancano poche settimane ormai all’evento dell’anno, ovvero il royal wedding dele l’attrice canadese, c’è ancora un addio da celebrare: quello al. Il 19 maggiodiventeranno marito e moglie e lei diventerà un membro ufficiale della famiglia reale, ma prima di infilare l’anello al dito e giurarsi amore eterno, come vuole la tradizione, via ai festeggiamenti. Ognuno con il proprio gruppo. Stando a quanto pubblicato dalla rivista Us Weekly, la Markle avrebbe già onorato questa festa il weekend del 3 e 4 marzo nell’Oxfordshire, precisamente alla Soho Farmhouse, un’antica struttura formata da diversi cottage e dotata di una bellissima Spa. Lo stesso posto, tra l’altro, dove si sono svolti i primissimi e segreti appuntamenti tra i due futuri ...