Disturbi digestivi in primavera | come curarli e prevenirli

meteoweb.eu

: Problemi in Gravidanza: Nausea, Vomito, Sciatica e disturbi digestivi: - PassioneMamma : Problemi in Gravidanza: Nausea, Vomito, Sciatica e disturbi digestivi: -

(Di sabato 21 aprile 2018) L’arrivo della bella stagione, con i suoi mutamenti climatici, è sinonimo, per molti italiani, oltre che di ore di luce in più da spendere all’aria aperta, di. Reflusso gastroesofageo, bruciori, cattiva digestione, ulcera peptica, gastrite sono molto frequenti, debilitando fortemente l’organismo. Si tratta, spesso, delle conseguenze di cattive abitudini invern ali, quali una maggiore sedentarietà ed un’alimentazione meno curata. Per prima cosa, quindi, occorre rimettersi in riga, prestando attenzione a ciò che si mangia. Da evitare o quanto meno, ridurre al massimo: insaccati, piatti elaborati, piccanti, fritti, piatti pronti, ricchi di sale e conservanti, cosìcioccolata, menta, liquirizia, alcolici.In alcuni casi è opportuno, inoltre, limitare gli agrumi (es. limoni e arance) e i pomodori. Quali alimenti prediligere? Cereali, in particolare avena e riso, ...