Alan Friedman | ' Roberto Fico non ce la farà | poi Mattarella proverà il governo tecnico'

Silvio Berlusconi - Alan Friedman : 'Così il film di Paolo Sorrentino lo farà fuori dai giochi per il governo' : ... avverte Alan Friedman , ospite ad Agorà , su Rai tre , c'è un fatto fondamentale che non deve essere trascurato: ' Dopo Pasqua si formerà il governo e uscirà nelle sale di tutto il mondo il film di ...

Alan Friedman presenta il suo nuovo libro a Lucca : 'Vi spiego come funziona l'economia' : E questo spiega perchè il libro di Friedman risulti tra i più venduti: gli italiani, in periodo elettorale, vorrebbero capirci di più su come va la nostra economia e confrontare i dati con le molte ...