Torino alla Shenzhen Design Week

Salone del Libro di Torino : Partito il conto alla rovescia : È Partito il conto alla rovescia verso il Salone internazionale del Libro di Torino 2018 che si terrà dal 10 al 14 maggio all'interno di 4 padiglioni a Lingotto Fiere, il complesso nel capoluogo sabaudo reso celebre dalla presenza nel secolo scorso dei principali stabilimenti Fiat della città. La Storia Il Salone del Libro è una vetrina internazionale sia per i giovani scrittori che per quelli più affermati che ogni anno all'ormai lontano 1988 ...

Torino - morti da amianto alla Olivetti : tutti assolti in appello : La Corte d'appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del processo per le morti da amianto alla Olivetti di Ivrea. In primo grado fra i condannati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ...

Il comune di Torino dice no alla registrazione all'anagrafe di un bambino con due madri : Il comune di Torino dice no al riconoscimento di Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca, come figlio di due madri. Lo denuncia Chiara Foglietta, consigliera comunale del Pd di Torino, che oggi si è presentata con la compagna, Micaela Ghisleni, negli uffici dell'anagrafe per registrare il bambino nato lo scorso 13 aprile. Un problema, spiega il legale della coppia, avvocato Alexander Schuster, di vuoto ...

Milan - Gattuso : 'Per il futuro immagino Calhanoglu alla Pirlo - a Torino serve la testa giusta' : Il Milan si prepara alla trasferta di Torino per proseguire nella crescita avuta con l'arrivo di Gattuso. L'obiettivo Champions pare sfumato ma i rossoneri vogliono dare un senso a questo finale di ...

Alla Coop di Torino si potrà fare la spesa con un dietista che ti accompagna : Il dietista come personal shopper nell’aiutare i consumatori ad acquistare cibi sani, nel rispetto di una corretta alimentazione. Dal prossimo 16 aprile si potrà fare a Torino, per iniziativa di Nova Coop, Cooperativa leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, che proporrà “info.food”, il primo servizio gratuito in Italia di consulenza nutrizionale rivolto ai soci e ...

Diretta/ Torino Virtus Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! : Diretta Torino Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Importante anticipo al PalaRuffini per la 26^ giornata(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Torino - caos in piazza San Carlo alla finale di Champions : arrestati gli autori del panico : Otto persone, accusate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League, sono state arrestate dalla polizia. ...

Torino - caso-Niang : Raiola ha in mente una mossa "alla Balotelli" : Stagione deludente per l'ex Milan che potrebbe essere girato in prestito al Nizza per rigenerarsi e rivalutarsi. Come accaduto a SuperMario

Lotto - Torino baciata dalla fortuna : terno da 22.500 euro (e non è tutto) : Un martedì fortunato che resterà nella memoria del giocatore torinese che ha vinto ben 22.500 euro al Lotto, grazie a un terno sulla ruota di Torino. E' la vincita più alta ottenuta con il...

Morata alla Juventus/ Se parte Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino : Morata alla Juventus, se parte Mario Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino. I tifosi sognano di riabbracciare l'ex Real Madrid che nel 2015 segnò in finale di Champions League.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)