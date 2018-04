Piazza Affari in positivo insieme ai mercati europei : Dopo un avvio incerto, i mercati di Eurolandia accelerano a metà giornata con Piazza Affari che segue la stessa scia rialzista, In una giornata scarna di dati macro , con i soli dati sull'inflazione ...

Piazza Affari : senza freni Beni Stabili : Brilla la società immobiliare , che passa di mano con un aumento del 4,66%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Beni Stabili rispetto ...

Piazza Affari avvia in lieve calo. Immobile il resto dell'Europa : Avvio all'insegna della prudenza per le principali borse europee . Anche Piazza Affari si allinea alla cautela imperante in Europa, , dopo il flop dell'ulteriore giro di consultazioni per la ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda alle assemblee degli azionisti (20 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 04:37:00 GMT)

Mondo TV in calo a Piazza Affari : Teleborsa, - Mondo TV accelera sulla crescita anche con acquisizioni. Il CdA della società ha approvato la sottoscrizione con Atlas Special Opportunities di un accordo con il quale quest'ultima si ...

Diasorin senza scampo a Piazza Affari : Affonda sul mercato l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che soffre con un calo del 2,77%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento,...

Piazza Affari : amplia il rialzo De'Longhi : Prepotente rialzo per la big degli elettrodomestici , che mostra una salita bruciante del 2,91% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

Saipem ancora sugli scudi a Piazza Affari : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Saipem che a Piazza Affari si mostra in cima al principale listino, con un guadagno dell'1,13%. il titolo è secondo solo a Tenaris che conquista il podi del FTSE ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e lo spread in netto calo (19 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI punta a un nuovo rialzo. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Da osservare anche lo spread. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 05:19:00 GMT)

Piazza Affari in leggero rialzo insieme all'Europa : Chiusura in frazionale rialzo Piazza Affari che si allinea alle principali Borse Europee . La revisione al ribasso dell'inflazione in Eurozona allontana i timori per una politica monetaria più ...

Piazza Affari in rialzo con petroliferi e lusso : FTSE MIB +0 - 47% : Le considerazioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lectio magistralis tenuta lunedì per la celebrazione del trentennale della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata hanno ...

Piazza Affari positiva a metà giornata : Le Borse europee prendono sicurezza a metà seduta dopo un avvio cauto , complice anche l'andamento positivo dei futures sui principali indici statunitensi. Di un certo aiuto la revisione al ribasso ...