L'in Ue per il livello di: 62,3% nel 2017, ha fatto peggio solo la Grecia (57,8%). E' quanto emerge dai dati Eurostat. Penultimo posto anche per le donne occupate, a quota 52,5%: solo in Grecia l'femminile è inferiore, con il 48%. Per lo scarto occupazionale tra uomini e donneal 19,8%, fanalino di coda dopo Malta che registra una differenza del 26,1%. Ma il numero di occupati è in aumento: +0,7% rispetto al 61,6% del 2016.Gli occupati over 55 salgono al 52,2% (+1,9% annuo).(Di venerdì 20 aprile 2018)