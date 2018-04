Mafia : pm Di Matteo - processo ha subito gravi ostacoli : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Il processo ha subito in questi anni dei gravi ostacoli”. Così, il pm Nino Di Matteo parlando con i cronisti subito dopo la sentenza. “Ci sono stati dei momenti in cui siamo stati accusati di essere politicizzati e, addirittura, di seguire finalità eversive – dice – Nessuno ci ha difeso, la Corte d’assise evidentemente pensa che non sia così”. L'articolo Mafia: pm Di ...

Mafia : pm Di Matteo - recidere rapporti tra boss e istituzioni : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “In questi anni è stato detto di tutto sulla nostra inchiesta e sul nostro processo. Adesso c’è una Corte d’assise che, dopo 5 anni di processo, ha concluso in questo modo. E’ un momento importante per capire che la lotta alla Mafia va fatta sul piano certamente sul piano della repressione dell’ala militare di Cosa nostra, ma deve essere fatta anche per recidere una volta per ...

Mafia : pm Di Matteo - ora c’è certezza che la trattativa ci fu : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Ora abbiamo la certezza che la trattativa ci fu”. Così, il pm Antonino Di Matteo parlando con i cronisti subito dopo la sentenza. “La Corte – dice – ha avuto la certezza e la consapevolezza che mentre in Italia esplodevano le bombe nel ’92 e nel ’93 qualche esponente dello Stato trattava con Cosa nostra e trasmetteva la minaccia di Cosa nostra ai governi in carica. ...

Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – La sentenza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia "ha un valore storico". Ne è convinto il pm Antonino Di Matteo, uno dei pm dell'accusa, che dopo la lettura del dispositivo ha parlato con i cronisti.

Mafia - 22 fermi a Trapani : colpita la rete di Matteo Messina Denaro : Facevano parte della rete di relazioni, criminali ed economiche, legate a Matteo Messina Denaro, il super-latitante di Cosa Nostra. Polizia, Carabinieri e Direzione investigativa antiMafia stanno eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo nei confronti di 22 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Il blitz scattato in provincia di Trapani ...

Mafia : Mancino - sempre favorevole a rafforzate misure sicurezza pm Di Matteo : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Da uomo delle istituzioni sono sempre stato favorevole alle rafforzate misure di sicurezza adottate nei confronti del Procuratore Di Matteo". Così, l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino rendendo dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della Corte d'assise di Pa

Mafia : processo trattativa - pm Di Matteo non ottiene permesso e non è in aula : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – C’è un assente ‘eccellente’ all’ultima udienza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia a Palermo. Si tratta del pm Nino Di Matteo, nel frattempo trasferito alla Direzione nazionale antiMafia, che non ha ottenuto l’applicazione per l’udienza di oggi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il magistrato dovrebbe invece essere presente al momento della sentenza, ...

Ivrea - l’intervento di Nino Di Matteo : “Desolante il silenzio dei partiti su Mafia e corruzione in campagna elettorale” : “Ancora oggi gran parte della politica, gran parte del sistema di potere di cui quello mediatico editoriale è una articolazione fondamentale che non capisce o finge di non capire o sottovaluta la gravità della situazione, perché accetta il sistema mafioso-corruttivo come una parte del sistema Paese, integrante, necessaria, per certi versi perfino utile”. È uno dei passaggi chiave dell’ intervento del sostituto procuratore ...

Ivrea - Nino Di Matteo : “Patto Berlusconi-Mafia per 18 anni”. Standing-ovation di Di Maio e Bonafede. Poi il piano giustizia : L’applauso quando Nino Di Matteo parla della “compenetrazione tra mafia e potere” in Italia, a Ivrea, davanti alla platea dei 5 stelle, fa più rumore del solito. “Cito le sentenze, è stato stipulato un patto con Cosa nostra, intermediato da Marcello dell’Utri, che è stato mantenuto dal 1974 fino al 1992 dall’allora imprenditore Silvio Berlusconi”. In prima fila batte le mani il Capo politico M5s Luigi Di Maio, al suo fianco Alfonso ...