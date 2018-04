Lettura rialzista per SOL

Lettura rialzista per Tractor Supply : Chiusura del 18 aprile Effervescente Tractor Supply , tra i componenti dello S&P-500 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,43%. Operatività odierna: Il quadro tecnico ...

Lettura rialzista per Aalberts Industr : Chiusura del 18 aprile Chiusura in rosso per Aalberts Industr , componente dell' AEX , che termina la seduta segnando un calo dello 0,10%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, ...

Lettura rialzista per Charter Communications : Chiusura del 16 aprile Effervescente Charter Communications , tra i componenti del Nasdaq 100 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,27%. Operatività odierna: Dal ...

Lettura rialzista per S&P Global : Chiusura del 13 aprile Chiusura in rosso per S&P Global , componente dello S&P-500 , che termina la seduta segnando un calo dello 0,70%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, ...

Lettura rialzista per Paddy Power Betfair : Chiusura dell'11 aprile Effervescente Paddy Power Betfair , tra i componenti del FTSE 100 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,76%. Operatività odierna: A livello ...

Lettura rialzista per Kpn Kon : Chiusura del 9 aprile Balza in avanti Kpn Kon , tra i titoli dell'indice AEX , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,32%. Operatività odierna: Le indicazioni operative ...

Lettura rialzista per NetApp : Chiusura del 6 aprile Balza in avanti il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,33%. ...

Lettura rialzista per Coty : Chiusura del 5 aprile Balza in avanti Coty , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,93%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'...

Lettura rialzista per Daimler : Chiusura del 29 marzo Effervescente il produttore della Mercedes , tra i componenti del DAX30 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,03%. Operatività odierna: Dal ...

Lettura rialzista per Mutuionline : Chiusura del 27 marzo Effervescente Mutuionline , tra i componenti del FTSE Italia Star , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,48%. Operatività odierna: Il quadro ...

Lettura rialzista per Movado : Chiusura del 14 marzo Balza in avanti la big statunitense degli orologi di lusso , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,31%. Operatività ...

Lettura rialzista per Admiral : Chiusura del 9 marzo Balza in avanti Admiral , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,27%. Operatività odierna: Lo status tecnico di Admiral ...

Lettura rialzista per Henry Schein : Chiusura del 7 marzo Effervescente la società di forniture medicali per dentisti e medici , tra i componenti del Nasdaq 100 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,67%.

Lettura rialzista per Kroger : Chiusura del 5 marzo Effervescente Kroger , tra i componenti dello S&P-500 , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,30%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si ...