Juve | Dybala a rischio panchina per il Napoli | il tridente provato da Allegri

Juve-Napoli - Zoff : 'Dybala o Insigne? Li vorrei entrambi. E l'effetto Stadium conta' : Dino Zoff , doppio ex di Juventus-Napoli , ha parlato della partita-scudetto a La Gazzetta dello Sport : ' Chi eviterei tra Dybala e Insigne? Entrambi perché sono fortissimi. Ma al tempo stesso le grandi sfide sono elettrizzanti perché in campo ci sono i migliori. Sono decisivi nella stessa ...

Higuain - è ora di svegliarsi. Dybala serve davvero alla Juve? : Senza Dybala in campo, la Juventus ha disputato e vinto largo a Madrid una delle sue piu' belle partite in Coppa Campioni contro i campioni d'Europa/mondo in carica . E nel mese in cui Paulo, causa ...

Verso Juventus-Napoli - Dybala e Mertens rischiano : Nella settimana di Juve-Napoli aspettiamoci di tutto. Frenate bianconere a Crotone , con rovesci di Simy, , lampi azzurri contro l'Udinese con impennate in classifica da -9 a -4, e nessuna certezza. ...

Juventus-Napoli - Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del colpo scudetto : Juventus-Napoli, Allegri- Archiviato il turno infrasettimanale, Juventus e Napoli si preparano al big match di domenica sera. Allegri dovrà fare i conti con la possibile assenza di Pjanic, ma il centrocampista bosniaco sembrerebbe esser sulla strada del pronto recupero. Sarri, dal canto suo, volerà a Torino a caccia del successo che permetterebbe ai partenopei di […] L'articolo Juventus-Napoli, Allegri esclude Dybala? Sarri a caccia del ...

Juve - Dybala stecca e rischia il posto col Napoli : Juve, Dybala stecca e rischia il posto col Napoli Nell’hockey su ghiaccio si chiama “plus-minus” ed è una statistica individuale che tiene conto dei gol fatti e subiti da una squadra con sul ghiaccio un determinato giocatore. Se fosse riproposta guardando gli ultimissimi risultati (e non i gol) della Juve in riferimento alle presenze di […]

Juventus - addio a Dybala in estate : tornano Morata e Pogba? : Juventus, addio A Dybala- Dov’è finito Paulo Dybala? Se lo chiede Massimiliano Allegri, se lo chiedono tutti i tifosi della Juventus. Dopo il grande match contro il Benevento, l’attaccante argentino sembrerebbe essersi smarrito. Abulico contro il Real Madrid, assente ingiustificato nei match contro Sampdoria e Crotone. Dybala sembrerebbe aver smarrito la giusta tranquillità. QUALE FUTURO? […] L'articolo Juventus, addio a Dybala ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Tornano Howedes e Dybala - Higuain parte in panchina : Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non ...

Juventus-Sampdoria : Allegri con Buffon e Dybala per la grande fuga : Può diventare il match point per chiudere virtualmente il campionato. La Juve di Allegri ospita la Sampdoria per dimenticare la beffa di Madrid, reagire e ricominciare a fare quello che meglio sa fare:...

Juventus - riecco Cuadrado e Dybala : quante novità contro la Sampdoria Video : La Juve sta curando la preparazione in vista del partita contro la Sampdoria e la squadra da ieri sera si trova in ritiro a Leinì. I bianconeri quest'oggi si presenteranno all'Allianz Stadium dopo l'impresa sfiorata al Bernabeu e certamente riceveranno i più che meritati applausi del proprio pubblico. Tifosi che come ha spiegato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri quest'oggi dovranno spingere la #Juventus con tutto il sostegno. contro ...

Probabili formazioni Real Madrid-Juventus : bianconeri senza Dybala - ma col tridente. Emergenza difesa per Zidane : Obiettivo riscattare lo 0-3 dell’andata per la Juventus, impegnata al Santiago Bernabeu nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il passivo maturato una settimana fa è pesantissimo e condanna i bianconeri a una vera e propria impresa. La squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di provarci. Innanzitutto per cancellare, a detta dell’allenatore stesso, il risultato dell’andata; poi, ...

Juventus al lavoro in vista del Real - Dybala a riposo : La Juventus si prepara ad affrontare la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League che mercoledì sera la vedrà in scena al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. I bianconeri, tranne Dybala, Bentancur e Howedes (indisponibili per Madrid) che hanno goduto di una giornata di riposo, si sono allenati questa mattina in vista del match, lavorando sulla parte atletica e sulla tattica e domani rifiniranno gli ultimi dettagli. La seduta ...

Juve prepara missione Madrid - Dybala in permesso : Allenamento sotto la pioggerella a Vinovo per la Juventus alla vigilia della partenza per Madrid dove tenteranno la remuntada 'impossibile' contro il Real che all'andata ha vinto 3-0. Tre assenti, ...