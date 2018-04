Iran | 20enne indossa velo male La polizia la picchia per punirla

ilgiornale

(Di venerdì 20 aprile 2018) Schiaffeggiata perchéva il. Sta scatenando un'ondata di polemiche un video diventato virale che mostra la cosiddetta "morale" aggredire una ragazza inperchéva l'hijab in modo non appropriato. Le immagini disponibili su YouTube e rilanciate dal sito del Guardian mostrano alcune poliziotte spintonare e schiaffeggiare in volto la giovane sui 20 anni, che ha unrosso a coprire solo parzialmente il capo, fino a gettarla a terra. Il video sarebbe stato girato a Teheran.La ragazza, la cui identità non è stata rivelata, urla ripetutamente: "Lasciatemi andare, lasciatemi andate". Il video in poche ore ha fatto il giro del web, spingendo il governo ad intervenire. Il ministro dell'Interno, Abdolreza Rahmani-Fazil, ha ordinato un'inchiesta sull'episodio avvenuto mercoledì, parlando di "un trattamento inusuale di una donna per mano dellamorale. ...