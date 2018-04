Grande Fratello 15 | cambio di palinsesto | andrà in onda lunedì 23 aprile in prima serata

Clamoroso al "Grande Fratello" : un concorrente ha già chiesto di lasciare il gioco : Che Alberto Mezzetti fosse uno dei concorrenti più bizzarri della nuova edizione del "Grande...

“Non lo farò”. Da quando Simone è entrato al Grande Fratello - la fidanzata Stefania Pezzopane non aveva mai aperto bocca. Ma ora rompe il silenzio. Sì - anche sulle duemila donne che lui dice di aver avuto : Si è distinto dalla prima puntata di questo nuovo Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata Pd Stefania Pezzopane. Piaccia oppure no, è considerato un personaggio e Barbara D’Urso l’ha subito messo alla prova rinchiudendolo al Lido Carmelita e obbligandolo a indossare un costumino giallo fluo stile Borat. Casualmente, poi, in Casa c’è anche Lucia Bramieri, l’inquilina con cui il fidanzato ...

“Esco”. Grande Fratello - primo abbandono. A chiedere libertà è proprio lui - il personaggio più discusso di questa edizione : Nuova grana per il Grande Fratello che dopo pochi giorni potrebbe vedere concretizzarsi il primo forfait. Un concorrente infatti ha chiesto di abbandonare la casa bunker di Cinecittà, sembra che alla base ci siano alcuni screzi con altri concorrenti che, neppure troppo velatamente, avrebbero espresso perplessità sui suoi comportamenti: “Basta, sei pesante. Io ho il coraggio di dirtelo, ma tutti qui lo pensano. Non sai niente di noi, non ...

Grande Fratello : Lucia Bramieri sbotta contro Alberto Mezzetti : Lucia Bramieri si scaglia contro Alberto Mezzetti a Grande Fratello 15 Alberti Mezzetti ha fatto infuriare Lucia Bramieri durante le ultime ore della diretta di stanotte del Grande Fratello, andata in onda su Mediaset Extra fino alle 2. I consigli forse troppo invadenti del Tarzan di Viterbo sono stati criticati dalla ex nuora di Bramieri che come un fiume in piena non ha lasciato tempo al compagno di avventure di replicare. Lucia ha sbottato ...

Grande Fratello 2018 : triangolo amoroso nella casa di Cinecittà : La quindicesima edizione del popolare programma televisivo “Grande Fratello” ha aperto i battenti sulla rete ammiraglia Mediaset il 17 aprile 2018. Un concorrente, cioè Alberto Mezzetti, ha riempito di complimenti due ragazze. Alessia Prete e Mariana Falace corteggiate dallo stesso uomo È proprio così, a quanto pare nel reality show condotto da Barbara D’Urso, iniziato su Canale 5 soltanto due giorni fa, sembra essersi formato il primo triangolo ...

Grande Fratello 15 - un concorrente è già in crisi : 'Voglio abbandonare il reality' : Alberto Merzetti, il concorrente del Grande Fratello 15, ha chiesto ufficialmente di abbandonare il reality di Cinecittà. Il Tarzan di Viterbo, Grande provocatore e al centro dell'ultimo litigio con ...

Grande Fratello - Lucia sbotta contro Alberto : "Non sai niente di noi - cuciti quella bocca!" (Video) : “Fai il tuo gioco e facci vivere”. E’ scontro aperto tra Lucia e Alberto. La nuora di Gino Bramieri ha attaccato platealmente il ‘Tarzan di Viterbo’ dopo che per tutta la giornata anche gli altri coinquilini avevano espresso perplessità sugli atteggiamenti del ragazzo laziale.Danilo, Luigi e Mariana avevano contestato ad Alberto il suo modo sbagliato di porsi verso gli altri, con il diretto interessato che si era difeso lamentando la poca ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri : "Se vinco so già a chi fare la dedica. Su di me costruita un'immagine falsa" : “Piango da quando sono arrivata. Qui è come essere in analisi, è una terapia di gruppo”. A dirlo è Lucia Bramieri, da martedì sera inquilina del Grande Fratello.Durante una chiacchierata in giardino con Simone Coccia, la nuora di Gino Bramieri ha ricordato (pur senza citarlo apertamente) il marito Cesare, scomparso nel 2008 dopo una lunga malattia.prosegui la letturaGrande Fratello, Lucia Bramieri: "Se vinco so già a chi fare la dedica. ...

Una drag queen tra i concorrenti del Grande Fratello Video : Il #Grande Fratello 2018 è finalmente cominciato. Il concorrente che fin da subito ha suscitato simpatia nel pubblico è Baye Dame Dia. Il ragazzo, di origini senegalesi, è infatti entrato nella casa più spiata d'Italia facendo il verso alla conduttrice #Barbara D'Urso. Baye, durante le selezioni, ha raccontato di lavorare come commesso in un negozio d'abbigliamento della Capitale e di avere una Grande passione per il mondo della moda. Ma ...

Grande Fratello 2018 - Alberto è il più odiato dal gruppo? (VIDEO) : Grande Fratello 2018 News – Alberto, il Tarzan di Viterbo, sembra non essere riuscito a conquistare il gruppo di inquilini della Casa. Nelle scorse Danilo e Baye sembravano coalizzati contro di lui ed ora a quanto pare altri due gieffini sono pronti a puntare il dito verso Mezzetti. Le news del Grande Fratello 2018 accendono le luci sul pensiero di Matteo Gentili, Angelo Sanzio e Luigi Favoloso: i potenziali nemici di Alberto ...