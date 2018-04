Galaxy S7 e S7 Edge Oreo arriva negli USA con Verizon | ma è solo un errore!

Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No - errore di Verizon : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di aprile, ma non l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo come sostiene Verizon. L'operatore statunitense si è sbagliato e ha elencato tutte le novità in arrivo. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No, errore di Verizon proviene da TuttoAndroid.

Grandissima beffa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nessun aggiornamento Oreo da Verizon? : Grandissima beffa per i possessori di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che già sentivano il profumo dell'aggiornamento Oreo: solo stamattina vi avevamo parlato del post pubblicato sulle pagine del gestore americano Verizon che preannunciava l'avvio del rilascio della versione biscottata a bordo dell'ex top di gamma 2016, cosa che naturalmente lasciava ben sperare circa il roseo futuro dei prossimi dipanamenti. Purtroppo, però, è notizia di questi ...

Si chiude il ciclo di aggiornamento del Samsung Galaxy S6 Edge TIM? Ultimo XXU6ERC9 : Sembra non passare il tempo per il Samsung Galaxy S6 Edge TIM: anche se in discreto ritardo, il device riceve l'aggiornamento con la patch di marzo, concretizzatosi nella serie firmware G925FXXU6ERC9, caratterizzato da una date build risalente al giorno 12 del mese scorso. Un passaggio tutt'altro che scontato per un dispositivo ormai vecchio quasi tre anni, e che non crediamo riceverà più alcuna major-release. Non si può comunque sottovalutare ...

Aggiornamento Galaxy S7/S7 Edge Oreo 8.0 in arrivo il 27 Aprile : Il 13 Aprile è stata la data segnata come il giorno possibile di lancio dell’Aggiornamento Oreo 8.0 per i dispositivi Galaxy S7 e S7 Edge, per lo meno da quanto previsto dal piano di roll out trapelato per la Turchia.Purtroppo oggi siamo ancora in attesa dell’Aggiornamento del nuovo sistema operativo che ormai non dovrebbe più tardare, il rilascio è dunque imminente ed è determinato anche grazie ad un nuovo indizio: ...

L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente : Tutte le varianti USA di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S7 edge hanno ormai ricevuto la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo, quindi l'aggiornamento sembra davvero imminente. L'articolo L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge imminente : tutti i modelli no brand e serigrafati certificati in USA : Ancora un ottimo segnale per l'Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: il major update Android 8.0 è stato certificato per tutte le varianti dei top di gamma 2016, sia no brand che serigrafate, negli Stati Uniti. Di certo un segnale inconfutabile del rilascio ad un passo oltreoceano ma di certo anche altrove. Solo nel weekend scorso, avevamo riportato prontamente un altro segnale più che incoraggiante, ossia l'apparizione del ...

Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone è tempo di aggiornamenti firmware a metà aprile 2018 : Galaxy S7 e S7 Edge Brandizzati dall’operatore rosso Vodafone stanno ricevendo nelle ultime ore un nuovo aggiornamento firmware da parte di Samsung: ecco i dettagli.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S7 SM-G930F o di un Galaxy S7 Edge SM-G935F acquistato tramite operatore telefonico Vodafone, della presenza di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone aggiornamento in corso: i nuovi firmware ...

Riapparizione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’aggiornamento XXS2DRC3 : Riapparizione attesissima dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone, che a distanza di un mese e mezzo riprendono il proprio percorso di aggiornamento, accogliendo quello con la patch di marzo (XXS2DRC3), che fa da eco alla precedente serie XXU2DRB6, di cui vi avevamo parlato lo scorso 5 marzo. La release ha bussato alla porte di entrambi i dispositivi, sia quello che con schermo flat che il modello con le curvature laterali, in tempi ...

Strepitoso Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge già la prossima settimana? Avvistamento ERD4 : L'attesa per Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge è davvero agli sgoccioli? L'aggiornamento Android 8.0 potrebbe addirittura arrivare nei prossimi giorni in Europa (e si spera anche in Italia), dunque la settimana prossima: questa è l'analisi portata avanti dal sito più che autorevole TheAndroidsoul che fonda la sua ipotesi sugli avvistamenti dei due pacchetti sviluppati per il major update. Procediamo nell'esaminare tutti gli indizi ...

Importante aggiornamento dei Samsung Galaxy : l’app Edge giunge alla versione 3.3.42.2 : L'importanza dei vari upgrade ai fini del miglioramento dell'esperienza utente offerta dai Samsung Galaxy è innegabile, compresi quelli relative ad una qualche applicazione in particolare, come nel caso recente dell'app Edge. I possessori dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S6 Edge e S6 Edge Plus sanno bene a cosa ci riferiamo, ovvero a quel particolare pannello di cui questi dispositivi dispongono, utile a rendere ...

Nuova data Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge fra qualche settimana - le ultime dal Canada : Quali sono i tempi dell'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Torniamo sull'argomento con una Nuova pianificazione del rilascio trapelata dall'operatore canadese Fido che parla di distribuzione in partenza il mese prossimo. Possiamo segnare in calendario l'appuntamento anche noi italiani? Esaminiamo le ultime notizie relative al passaggio decisivo dei telefoni. Non dobbiamo dimenticare che qualche settimana fa, abbiamo fornito ...

Galaxy S9 - S8 - Note 8 e altri : si aggiorna l’App Edge; ecco le novità : Samsung rilascia un aggiornamento dell’applicazione Edge per tutti gli smartphone supportati: Galaxy S9, Galaxy S8, Galaxy S7 Edge, Galaxy S6 Edge, Edge Plus e Galaxy Note 8; ecco le novità.Sicuramente tutti i possessori di un Galaxy S9, S9+, di un Galaxy S8, S8+, di un Galaxy S7 Edge, un Galaxy S6 Edge ed Edge Plus, o un Galaxy Note 8 conosceranno molto bene l’applicazione Edge di Samsung.Appe Edge: un riassunto sulle sue ...

Risultato incredibile di Samsung Galaxy S7 Edge nel test di velocità con S9 Plus : il video : Non crediate il passaggio dal Samsung Galaxy S7 Edge al Galaxy S9 Plus sia così scontato come potrebbe sembrare: sono tantissimi i possessori del primo che non vogliono sentire ragioni, e che non avvertono la ben che minima necessità di effettuare l'upgrade. Possiamo dargli torto? Sicuramente l'ultimo flagship offrirà dei chiari vantaggi, ma l'ex top di gamma 2016 non si fa di certo mettere i piedi in testa. Forse stenterete a crederci, ma ...

Come potrebbero cambiare Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento Oreo in video : Quale potrebbe essere l'impatto che l’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo avrà sui vari Samsung Galaxy S7 Edge ed S7 flat? La domanda è lecita, soprattutto a poco più di una settimana dall'esordio ufficiale del medesimo pacchetto software sui loro successori con relativo aumento della curiosità. In attesa di saperne di più dal produttore sui tempi di rilascio per il top di gamma 2016, possiamo prendere Come punto di riferimento un ...