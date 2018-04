Bel risultato - Lecce e Catania nella top ten del calcio italiano : ecco perchè : Lecce e Catania in Serie C continuano a dare spettacolo durante questa stagione calcistica, grazie ai risultati che stanno creando un testa a testa affascinante in ottica promozione e, in alcuni momenti del campionato, anche grazie al gioco spettacolare che hanno offerto. Adesso si entra nel rush finale del campionato che promette già tante emozioni, a partire da lunedì prossimo quando al Massimino si giocherà Catania- Trapani, una gara per ...

Spal - Chievo 0-0 : risultato e taBellino in tempo reale : La partita inoltre sarà visibile anche in streaming per i soli abbonati attraverso Sky Go. Segui la diretta testuale di Spal-Chievo. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le ...

Verona - Sassuolo : risultato e taBellino in tempo reale : Diretta tv e streaming: come seguire la partita Verona-Sassuolo potrà essere seguita in diretta su Sky Calcio 7 e sarà visibile anche in streaming per i soli abbonati attraverso Sky go. Segui la ...

Roma - Genoa : risultato e taBellino in tempo reale : Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe ...

Diretta/ Milan Napoli - risultato live 0-0 - streaming video e tv : finisce un Bel primo tempo! : Diretta Milan Napoli, info streaming video e tv: a San Siro si gioca una grande sfida. Rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto.

Diretta/ Milan Napoli (risultato live 0-0) streaming video e tv : finisce un Bel primo tempo! : Diretta Milan Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro grande sfida: rossoneri per l'Europa, partenopei per il sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:41:00 GMT)

DIRETTA / Italia Belgio (risultato finale 2-1) : Girelli decisiva - qualificazione quasi fatta! (donne) : DIRETTA Italia Belgio (donne), risultato finale 2-1: Rosucci e Girelli in rimonta regalano una vittoria importante, le Azzurre restano a punteggio pieno e hanno un piede e mezzo ai Mondiali(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Diretta/ Italia Belgio (risultato live 1-1) streaming video e tv : Rosucci risponde a Cayman! (donne) : Diretta Italia Belgio (donne), info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Le azzurre sono quasi qualificate ai Mondiali, oggi l'avversaria più difficile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Italia Belgio (donne)/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Italia Belgio (donne), Info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Le azzurre sono quasi qualificate ai Mondiali, oggi l'avversaria più difficile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:02:00 GMT)

DIRETTA / Andria Akragas (risultato live 1-0) streaming video e tv : Colella segna con un Bel colpo di testa : DIRETTA Andria Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Occasione per i pugliesi per allungare verso la salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Superlega - Sir Safety Perugia-Diatec Trentino : risultato - cronaca e taBellino : Play Off Scudetto Superlega, il prossimo turno Domenica 8 aprile 2018, ore 18.00 Cucine Lube Civitanova " Azimut Modena Diretta Rai Sport + HD Diretta streaming su www.raisport.rai.it , Saltalippi F.-...

DIRETTA / St Etienne Psg (risultato live 1-0) streaming video e tv : CaBella in rete! : DIRETTA St. Etienne Psg, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Parigini con la Ligue 1 in mano, i padroni di casa puntano l'Europa(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 21:01:00 GMT)

DIRETTA / Torino Crotone (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Belotti-show! Riecco il Toro : DIRETTA Torino-Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.30.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:22:00 GMT)

Play Off Scudetto - Civitanova-Modena : risultato - cronaca e taBellino : Prossimo turno Play Off Scudetto UnipolSai Semifinali Gara 1 Giovedì 29 marzo 2018, ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia " Diatec Trentino Diretta Rai Sport + HD Diretta streaming su www.raisport.rai.