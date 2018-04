5 curiosità da sapere su Bauru | Bauru

Coachella : 10 curiosità da sapere sul festival musicale più cool degli Stati Uniti : L’edizione 2018 del Coachella è alle porte! Nei weekend del 13-15 aprile e 20-22 aprile a Indio in California si esibirà il meglio della scena musicale internazionale: da Beyoncé a Eminem, passando per Cardi B. via GIPHY A poche ore dall’inizio di una nuova, memorabile edizione, noi di MTV abbiamo raccolto nel video che trovi qui sotto 10 curiosità che forse non sapevi sul Coachella. Take a look! [arc ...

Salisburgo-Lazio - orari e curiosità - tutto quello che c'è da sapere : Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, con ampio pre e post partita. La gara inoltre sarà visibile anche insieme alle altre tre sfide dei quarti di finale su Diretta ...

“Just Dance” di Lady Gaga compie 10 anni : 10 curiosità da sapere : “Just Dance” – il primo singolo di Lady Gaga estratto dall’album di debutto “The Fame” – nel 2018 spegne 10 candeline. via GIPHY La cantante per celebrare questo importante anniversario ha scritto un post dolcissimo nel quale ringrazia tutti i suoi Little Monsters: clicca qui per leggerlo! via GIPHY Noi di MTV abbiamo pensato di rendere omaggio a questa memorabile canzone con un video che raccoglie 10 ...

Roma-Barcellona - orari e curiosità - tutto quello che c'è da sapere : Quando e a che ora si gioca Roma-Barcellona? La sfida è valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si disputerà allo stadio Olimpico di Roma martedì 10 aprile alle 20:45. Quanti ...

6 curiosità sul cibo in aereo (che è bello sapere) : Il momento in cui viene servito il cibo in aereo è forse il più atteso, ma come ammette l’assistente di volo Jennie Jordan nel libro Flying High dovrebbe invece essere quello più temuto. Non per niente di recente lo chef Gordon Ramsay, che per anni ha fatto da consulente gastronomico ad un’importante compagnia aerea, ha rivelato che non mangerebbe mai in volo per nessun motivo «perché so dov’è stato il cibo e quanto tempo ha ...

Geordie Shore 16 - Stephanie Snowdon : le curiosità da sapere sulla nuova protagonista : Geordie Shore 16 , qui ti raccontiamo tutto sulla nuova stagione , ti aspetta ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV .