Serie A Fiorentina | Antognoni | «La Lazio si lamenta? Anche noi»

Video/ Fiorentina Lazio - 3-4 - : highlights e gol della partita - Serie A 33giornata - : Video Fiorentina Lazio , 3-4, : gli highlights e i gol della partita valida per la 33giornata del campionato di Serie A. Luis Alberto spegne i viola.

Video/ Fiorentina Lazio (3-4) : highlights e gol della partita (Serie A 33^ giornata) : Video Fiorentina Lazio (risultato finale 3-4): gli highlights e i gol della partita valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Luis Alberto spegne i sogni dei viola.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Video Gol Fiorentina – Lazio 3 – 4 : Highlights e Tabellino 33^ Giornata Serie A 18-4-18 : Risultato finale Fiorentina – Lazio 3 – 4: Cronaca e Video Gol Veretout, Luis Alberto, Caceres, Felipe Anderson 33^ Giornata Serie A 18 Aprile 2018 Impresa della Lazio all’Artemio Franchi, dove non solo ribalta la situazione di svantaggio, ma riesce a sconfiggere la Fiorentina con un pazzo 4-3. Novità per Pioli, che toglie Saponara per mettere Essyeric, con Gil Dias dal primo minuto. Inzaghi si affida a Lukaku, ...

Serie A - la Lazio vince 4-3 sul campo della Fiorentina. Vince la Roma - pari per il Milan : Il 33esimo turno di Serie A , l'ultimo infrasettimanale della stagione, non ha tradito le aspettative e ha regalato diversi gol. La Juventus non è andata oltre l'1-1 sul campo del Crotone, mentre il ...

Serie A - Fiorentina-Lazio 3-4 : tris di Veretout - ma decide Luis Alberto : Sette gol, cartellini rossi, interventi della Var: succede di tutto al Franchi. La Lazio vince e resta lanciatissima nella corsa alla Champions. Perde invece una generosa Fiorentina che vede ...

Serie A Fiorentina-Lazio 3-4 - il tabellino : FIRENZE - La Lazio espugna il Franchi con un incredibile 3-4. Dopo due rossi per parte , Sportiello e Murgia, la Fiorentina segna due reti con Veretout, ma i biancocelesti reagiscono e pareggiano ...

Fiorentina-Lazio Serie A 3-4 : rimonta biancoceleste - la cronaca del match : 95' Finale dal Franchi! Incredibile vittoria dei biancocelesti in rimonta. Il terzo posto è salvo. Non basta un super Veretout alla Fiorentina che deve cedere in casa. 87' Caicedo per Immobile nella Lazio....Continua a leggere

LIVE Serie A - DIRETTA 33a giornata : Napoli in vantaggio - Juventus 1-1 a Crotone - show al Franchi tra Fiorentina e Lazio : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE del 33° turno del campionato di Serie A : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 20.45 . Buon divertimento! CLICCA F5 , SU ...

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A 3-4 : 83' Fioccano le ammonizioni. Gialli per Luis Alberto e Chiesa. 80' Saponara entra per Gil Dias....Continua a leggere

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A 3-3 : 70' GOL LAZIO! Pari biancoceleste grazie ad un gran tiro di Anderson che si insacca nell'angolino. Siamo sul 3-3. 67' Immobile vicino al pareggio con un gran destro che finisce fuori di pochissimo....Continua a leggere

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A 3-2 : 54' GOL FIORENTINA! Ancora Veretout, tripletta per lui e viola in vantaggio! 50' Conclusione di Marusic, Dragowski la disinnesca....Continua a leggere

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A 2-2 : 45' GOL LAZIO! Pareggia la Lazio con Caceres, sua la deviazione vincente di testa da pochi passi. 39' GOL LAZIO! Luis Alberto segna su punizione e accorcia le distanze....Continua a leggere

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A 2-1 : 39' GOL LAZIO! Luis Alberto segna su punizione e accorcia le distanze. 36' La Lazio reclama un rigore per un atterramento di Leiva, ma l'arbitro non lo concede. Espulso Inzaghi per proteste. La decisione non cambia nemmeno dopo l'ausilio del Var....Continua a leggere

Fiorentina-Lazio LIVE Serie A 1-0 : 16' GOL FIORENTINA! Viola avanti grazie ad una punizione di Veretout. 15' ESPULSO MURGIA! L'arbitro ristabilisce la parità numerica. Rosso a Murgia per fallo su Chiesa lanciato a rete....Continua a leggere