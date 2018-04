oasport

Liegi-Bastogne-Liegi 2018: Alejandro Valverde insegue il record di Eddy Merckx

(Di giovedì 19 aprile 2018) Domenicaandrà a caccia di uno storico risultato alla. In caso di successo lo spagnolo conquisterebbe per la quinta volta in carriera la Doyenne ed eguaglierebbe così ilassoluto di vittorie di. Infatti Il Cannibale ha trionfato in cinque edizioni (1969, 1971-1973, 1975) e mai più nessuno fino ad ora è stato capace di ripetere una simile impresa. La corsa di domenica sarà quindi un appuntamento con la storia per. L’Embatidounche lo consacrerebbe in modo definitivo tra i più grandi corridori di sempre nelle corse di un giorno. Inoltre bisogna considerare come il ciclismo disia totalmente diverso rispetto a quello attuale e la grandissima competizione odierna rende ancora più difficile per un corridore riuscire a ripetersi così tante volte nella stessa corsa. Il corridore della Movistar, che fra ...