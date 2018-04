Il 25 04 2018 verrà svelata la nuova Lexus ES | e arriverà in Europa

Russia 2018 - i replay del Var verranno proiettati sui megaschermi degli stadi : ROMA - Grande novità per quanto concerne il Var nel Mondiale che è ormai alle porte. La Fifa ha deciso che le immagini con cui l'arbitro giudicherà gli episodi più controversi saranno a disposizione ...

Arriva l’Apocalisse? Il “pianeta della morte” Nibiru “apparirà il 23 Aprile 2018 - quando avverrà la Fine del Mondo” : ecco la nuova incredibile teoria del complotto : Ebbene sì, i sostenitori della teoria del complotto sono tornati alla ribalta: c’è chi sostiene che la Fine del Mondo avverrà proprio nel mese di Aprile. Secondo l’incredibile tesi, senza alcun fondamento scientifico (e neppure puramente logico in realtà), il Sole, la Luna, e il pianeta Giove si allineeranno con la costellazione della Vergine il 23 Aprile, e sarà tale evento epocale ad annunciare la seconda venuta di Gesù. E non ...

Forza Horizon 4 è realtà - verrà presentato all'E3 2018 : Nei giorni scorsi si sono insistentemente inseguiti per l'etere alcuni rumor relativi al nuovo capitolo della serie Forza Horizon, Forza Horizon 4, che stando alle voci di corridoio si sarebbe potuto ambientare in Giappone. Non solo, in Brasile il gioco era stato addirittura classificato dall'ente predisposto del paese, e in molti pensavano che un annuncio fosse davvero imminente.Andando a confermare le aspettative dei fan, il capo della ...

Salone del Mobile 2018 - il design che verrà : I protagonisti del SaloneSatellite giunto ormai alla sua nona edizione consecutiva provengono da tutto il mondo e avranno l'arduo compito di unire tecnologia e artigianato per realizzare qualcosa di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I messaggi Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 marzo. I messaggi della Cgil per Gentiloni e il Governo che verrà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Mondiali 2018 - l'Inghilterra valuta il boicottaggio : verrà ripescata l'Italia? : La tensione politica è ai massimi livelli: la Russia ha espulso 23 diplomatici britannici come risposta alla decisione del governo britannico di cacciare altrettanti diplomatici russi. L'escalation è ...

Brawl Stars : il rilascio globale avverrà per Pasqua 2018? : Supercell con Brawl Stars sta lasciando il mondo intero con il fiato sospeso. È infatti passato più da un anno da quando i creatori di Clash of Clans e Clash Royale hanno annunciato il rilascio del nuovo ultimo capolavoro. Un gioco che doveva rivoluzionare il mondo dell'interattività mobile, e che avrebbe dovuto asseStarsi nei primi posti della classifica dei giochi più scaricati e redditizi dei Play Store ed App Store. Ad oggi invece, Brawl ...

Isola 2018 : chi verrà eliminata tra l'ex letterina - la cantante e la Morali? : Questa sera in prima serata su Canale 5, ci sarà il settimo appuntamento con l'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, il reality di Mediaset condotto dalla presentatrice romana Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Stefano De Martino. Inoltre, avremo come sempre, la presenza in studio degli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e la voce in studio della Gialappa's band. Per Elena Morali, Bianca Atzei e Alessia Mancini, è arrivato il ...

Elezioni 2018 - il primo disegno del Parlamento : come verranno distribuiti i seggi - nessuna maggioranza è possibile : Le Elezioni figlie del Rosatellum , come ampiamente preventivato, non consegnano un governo possibile all'Italia: nessuna coalizione può governare. Non può farlo da solo il M5s , nonostante il ...

Isola 2018 anticipazioni stasera : non è finita qui! "Verranno fuori altri nomi" : Cos'altro ci dirà Eva Henger? Stando alle ultimissime l'ex concorrente non avrebbe vuotato del tutto il sacco. Oltre a Francesco Monte altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero infatti violato delle regole (ammesso che ciò che Eva ha dichiarato corrisponda al vero): una bomba potrebbe scoppiare molto presto e non possiamo evitare che le nostre anticipazioni del 5 febbraio abbiano come tema principale proprio le ...

Isola 2018 anticipazioni stasera : non è finita qui! "Verranno fuori altri nomi" : Cos'altro ci dirà Eva Henger? Non ha vuotato del tutto il sacco. Oltre a Francesco Monte, altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero violato le regole: una bomba potrebbe scoppiare molto presto e non possiamo evitare che le nostre anticipazioni del 5 febbraio abbiano come tema proprio le confessioni scioccanti di Eva Henger. Nonostante stia vivendo un periodo piuttosto turbolento (non sono poche le critiche che le sono piovute ...