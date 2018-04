Giochi | Baretta | Sentenza Tar Veneto dimostra necessità di conversione immediata

Giochi - Baretta : per decreti attuativi awpr e contingentamento se ne riparla dopo il 4. Ma approvati entro legislatura - : Ancora in working in progress, al Ministero dell'Economia, i decreti attuativi sul contingentamento delle macchnette da intrattenimento, slot, e sui requisiti tecnici previsti per le awp da remoto. Una tecnologia, quella awpr, deputata a rendere ...